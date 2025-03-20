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京華城案庭訊求勿延押 應曉薇：牽掛母盼能回家

2025/3/20 16:39（3/21 07:55 更新）
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台北地方法院審理京華城及政治獻金案，20日將再度召開準備程序庭，上午提訊在押被告國民黨台北市議員應曉薇（圖）。中央社記者郭日曉攝 114年3月20日
台北地方法院審理京華城及政治獻金案，20日將再度召開準備程序庭，上午提訊在押被告國民黨台北市議員應曉薇（圖）。中央社記者郭日曉攝 114年3月20日
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（中央社記者劉世怡台北20日電）台北地院審理京華城案今天提訊在押的應曉薇。應曉薇說，柯文哲是沒有溫度的人，僅便當會見面幾次，沒私約見面。檢辯爭執是否延押，她說，唯一牽掛是母親，盼檢院允許她回家。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇

應曉薇

  • 出生：1964年9月14日
  • 學歷：中原大學企業管理學系商學碩士
  • 經歷：台北市11、12、13、14屆市議員、法務部犯罪矯正協會理事、中國國民黨中常委、台北市議會國民黨黨團書記長、萬華區婦女會理事長、新移民女性關懷協會常務理事、財團法人沈春池文教基金會秘書長

資料來源：台北市議會

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等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天再開準備程序庭，上午提訊在押被告威京集團主席沈慶京、應曉薇，下午提訊前台北市長辦公室主任李文宗及柯文哲。沈慶京陳述較久，導致應曉薇部分延至下午開庭。

應曉薇在庭上表示，沒有檢方指控的違規帶沈慶京赴都委會會議，僅印象去過二次都委會會議，只短時間參與，且當時為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，有可能改為線上會議，並強調她身為民代，對公平正義的事，就會幫人爭取回來。

應曉薇表示，檢方指控她曾在議員辦公室，對都委會劉姓執秘責罵「人家好好的一個開發案，你幹嘛寫這些東西，讓人家重新來過」，她沒印象有說過，就算有也是語氣平和的說，並非責罵，且都委會除了劉姓執秘，她曾以網路搜尋過，其他相關人員，她完全沒印象也記不得臉，卻有多人出面作證，不滿怎能放任這些公部門的人串證。

應曉薇庭上提及，柯文哲是沒有溫度的人，她大概就是便當會見幾次面，沒有私下見面；另檢方不實指控指她在便當會時跟柯文哲說，京華城申請容積獎勵可參考某建設在信義區開發案，即否認有這回事。

法官提及應曉薇的羈押期限將在4月1日到期，請檢辯表示意見，合議庭會評議後決定。

檢方說，應曉薇涉犯貪污收賄罪、洗錢罪，為本刑5年以上重罪，她曾在去年8月底想從台中出境，以她政治及經濟狀況，子女及親人在海外，有能力潛逃不歸，且她收受沈慶京賄款達新台幣5250萬元，為本案被告最高者，目前尚有民代身分，恐影響公務員等人，也有串證、串供之虞，請求延長羈押禁見。

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應曉薇辯護人說，她沒有收賄動機及必要，家中有年近百歲的母親，等她照顧，2名女兒在倫敦唸完書後，計劃回台，她不會放棄台灣的事業及母親，且她一直有貧血及心血管問題，羈押在看守所期間曾多次暈倒，最新的血液報告也異常，她之前就承諾不會與本案證人或共犯進行串證及串供，請求以交保或電子監控替代羈押。

應曉薇庭末表示，她想拜託檢察官有同理心，她2名女兒已成年，因此現在她唯一牽掛的是母親，請檢察官及法官允許她回家照顧母親。（編輯：張銘坤）1140320

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