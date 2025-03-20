監院沒入柯文哲政治獻金並裁罰 黃珊珊：將提救濟

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（中央社記者郭建伸台北20日電）監察院認定柯文哲政治獻金案違法，裁罰並沒入新台幣5579萬餘元。善後小組召集人黃珊珊今天被問及是否認為監察院被刪預算報復，她表示，不想這麼說，但監察院的行為證明是這原因，針對裁罰及沒入將提救濟。

民眾黨前主席柯文哲涉侵占數千萬政治獻金遭起訴。監察院查核柯文哲在民國113年總統選舉期間的政治獻金專戶，認定柯文哲違反政治獻金法，依法裁處柯文哲新台幣374萬元罰鍰，並沒入5579萬3888元。

政治獻金善後小組召集人、民眾黨立委黃珊珊今天受訪表示，監察院可依法檢視政治獻金有無核實申報，但不該把「非政治獻金」視同政治獻金，甚至擴權裁罰，侵害人民權益。

黃珊珊指出，柯文哲舉辦的演唱會與木可公司販售小物所得，均屬有相當對價的正當商業行為，且依法繳交娛樂稅、營業稅、營利事業所得稅等，等同是政治人物參選時出版書籍領取版稅。她說，個人的勞務所得、通告費都不可能是政治獻金，監察院裁處沒入，顯於法不合，有重大違誤。

黃珊珊指出，監察院標準應全國一致，若賴桑小舖、小英商號也以開統一發票方式販售商品，是否也會調查，若不查只是凸顯監院「打蒼蠅不打老虎」，憲政機關淪為自我閹割打手。

有關政治獻金支付木可1500萬元授權金，黃珊珊表示，經過對帳，木可公司與競選總部訂有「委託授權管理契約」處理應援小物兌換事宜，授權金額屬合約，將依法請求返還，並非故意違反申報。

黃珊珊表示，善後小組這幾個月努力比對調查，政治獻金漏報、錯報部分都有憑證可證明是用於2024總統大選，柯文哲短暫交保時曾簽授權書，因此善後小組今年1月14日及2月5日陸續向監察院申請補正，但至今未獲同意。

她強調，國稅局都不會阻止民眾補稅，政治獻金法哪一條明定不能讓當事人補正，監察院的裁罰及沒入將提出相關救濟。

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媒體詢問，是否認為這是刪減預算的報復。黃珊珊指出，他們不想這麼說，但監察院的行為證明是這原因，寧可追殺柯文哲，也不願面對法律及事實。

媒體詢問，由於北院今天審理京華城及政治獻金案，是否認為監察院發布調查時間點敏感。黃珊珊表示，她不想故意聯想，但下午是柯文哲的開庭日，前天監察院還哭窮釋憲，但隔天就可以發布政治獻金調查，想讓法院有先入為主看法，監察院真的用心良苦。（編輯：翟思嘉）1140320