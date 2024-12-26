柯文哲透過募款小物肖像權等 侵占政治獻金逾6千萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北26日電）北檢偵辦政治獻金案，今天依公益侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢方認定柯文哲侵占謝國樑母親等3人政治獻金600萬元及利用木可公司侵占6234萬餘元，並挪用眾望基金會827萬餘元。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案今天偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

檢方指出，柯文哲身為民眾黨黨主席，竟將基隆市副市長邱佩琳轉交包括基隆市長謝國樑母親等3人捐贈給民眾黨的政治獻金各新台幣200萬元，均予侵占入己，而未存入民眾黨政治獻金專戶，合計侵占600萬元。

檢方表示，柯文哲為了規避政治獻金法所明定支出用途的限制，企圖以商業交易行為包裝其侵占犯行，先與木可公司簽訂肖像權同意書，約定將柯文哲的肖像權獨家授權給木可公司，再由木可公司與柯文哲競選辦公室簽訂「授權委託作業管理合約書」，約定由木可公司將柯文哲的「肖像行使權」授與競選總部。

前競總財務長李文宗則指示胞妹、木可公司董事長李文娟以肖像權授權金名義，由政治獻金共匯付1500萬元給木可公司，以此迂迴手段將政治獻金挪供柯文哲私人使用。

檢方查出，柯文哲另以支付木可公司員工薪水名義的方式，由政治獻金匯款共124萬1036元給木可公司，以此方式侵占政治獻金。柯文哲又為投資邱姓男子的營利事業，由政治獻金匯款100萬元給國際電影公司，以此方式侵占政治獻金。

檢方起訴指出，柯文哲、李文宗、李文娟均明知募款小物的目的是為謀求民眾支持柯文哲競選總統所捐贈的政治獻金，募得款項應存入政治獻金專戶，竟以木可公司網路商店「木可好店」進行募款，並透由柯文哲臉書、IG、民眾黨官方網站等媒體宣傳第3波募款換小物。

檢方認定，柯文哲等人利用民眾為支持柯文哲而捐款政治獻金以換取募款小物，進而點選「木可好店」網頁，連結至木可公司網站捐贈政治獻金時，透過第三方支付平台綠界公司將所得款項匯入木可公司帳戶。合計以木可公司侵占募款小物募款所得的政治獻金共4133萬5588元。

檢方指出，柯文哲、李文宗、李文娟明知KP SHOW募款演唱會，是柯文哲從事政治、籌募競選資金的活動，所得應屬政治獻金，竟由木可公司帳戶收受KP SHOW募款演唱會盈餘77萬166元，將該政治獻金侵占入己。

另外，柯文哲等人以木可公司收受採風公司所捐與民眾黨的政治獻金共300萬元，並由李文娟以木可公司開具不實統一發票4張，交付予採風公司。

檢方查出，柯文哲、李文宗明知眾望基金會章程載明以辦理台北市社會福利（關懷）為目的」，竟違背章程規定，將民眾對眾望基金會的捐款挪供柯文哲聘請周榆修、戴于文等13名員工，但實際工作內容皆是處理柯文哲總統選舉相關活動及後續黨務活動，統計於民國111年12月至今年8月期間，共支付827萬1095元。

北檢依刑法公益侵占、背信罪起訴柯文哲、李文宗、李文娟，另依違反商業會計法起訴李文娟。檢察官對柯文哲涉公益侵占部分各求處5年、6年徒刑，對眾望基金會背信部分，求刑2年6月。李文宗涉公益侵占部分求刑5年，背信部分求刑2年4月。（編輯：李錫璋）1131226