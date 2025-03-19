柯文哲政治獻金案 監院認定違法罰374萬沒入5579萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北19日電）民眾黨前主席柯文哲涉侵占數千萬政治獻金遭起訴。監察院查核柯文哲在民國113年總統選舉期間的政治獻金專戶，認定柯文哲違反政治獻金法，依法裁處柯文哲新台幣374萬元罰鍰，並沒入5579萬3888元。

監察院今天透過新聞稿表示，監察院廉政委員會今天審議通過「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告，吳欣盈免罰，柯文哲裁處374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元，簽證會計師端木正移付懲戒。調查啟動源於台北市議員林延鳳等5人陸續向監察院提出檢舉。（編輯：謝佳珍）1140319