柯文哲涉貪案4被告3/20出庭 北市警將出動95人安維

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北19日電）北院明天審理前台北市長柯文哲涉貪案，將陸續訊問威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北市長辦公室主任李文宗和柯文哲等人，為因應小草到場聲援，警方將出動95名警力安維。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對柯文哲涉貪污案，台北地方法院明天將開庭審理，預計上午先訊問沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，下午再訊問李文宗和柯文哲。

考量柯文哲的支持群眾「小草」明天將到場外聚集聲援，為避免意外衝突發生，台北市警方明天將出動95人在場安維和交通管制，並於周邊重點區域架設拒馬和阻材應處。（編輯：李錫璋）1140319