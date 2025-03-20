加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
柯文哲政治獻金案
新聞專題
柯文哲政治獻金案1/218
首頁 / 社會

京華城及政治獻金案 北院下午首度提訊柯文哲

2025/3/20 07:57（3/20 08:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地方法院審理京華城及政治獻金案，20日再度召開準備程序庭，將首度提訊前台北市長柯文哲（左）。（中央社檔案照片）
台北地方法院審理京華城及政治獻金案，20日再度召開準備程序庭，將首度提訊前台北市長柯文哲（左）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北20日電）台北地方法院審理京華城及政治獻金案，今天將再度召開準備程序庭，提訊在押被告沈慶京、應曉薇、李文宗，並首度提訊前台北市長柯文哲，除整理訴訟爭點外，也要調查是否有延押必要。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌起訴柯文哲及威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

除柯、沈外，其餘被起訴的被告還包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、京華城監察人張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。

柯文哲、沈慶京、應曉薇、彭振聲、李文宗在偵查期間遭北檢聲請羈押禁見獲准，案件移審後，北院裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，沈慶京4000萬元交保，應曉薇1500萬元交保，彭振聲500萬元交保，李文宗800萬元交保（偵查中200萬交保）。

北檢對柯、沈、應、李部分提起抗告，台灣高等法院發回北院。北院改裁定柯文哲7000萬元交保，沈慶京1億元交保，應曉薇3000萬元交保，李文宗2000萬元交保。北檢再度抗告成功，北院於今年1月2日裁定4人羈押禁見3個月。

google news透過 Google News追蹤中央社

由於羈押期限將至，北院今天上午將提訊在押沈慶京、應曉薇，下午提訊李文宗、柯文哲，調查是否延押並進行準備程序庭，其中，沈、應、李已是第2次開庭，將整理訴訟爭點，柯文哲則是在下午3時40分首次開庭。

考量柯文哲支持群眾可能到場外聚集聲援，為避免意外衝突發生，台北市警方預計出動95人在場安維及交通管制，並於周邊重點區域架設拒馬與阻材應處。（編輯：陳仁華）1140320

#台北地方法院
#台北地檢署
#應曉薇
#北檢
#李文宗
#沈慶京
#柯文哲
#彭振聲
#京華城案
延伸閱讀
柯文哲違政治獻金法 監院：故意申報不實逾6000萬柯文哲政治獻金多筆99999元 監院：難認與威京集團相關北檢查柯文哲案 民眾黨控濫用視察不當訊問引爆料控逼害柯文哲 北檢：勿透過媒體放話帶風向
柯文哲
柯文哲涉貪案4被告3/20出庭 北市警將出動95人安維監察院認定柯文哲政治獻金案違法 民眾黨批助攻北檢
應曉薇
京華城案 沈慶京：檢察官要我咬柯文哲京華城案開庭 沈慶京首次應訊否認犯罪
柯文哲政治獻金案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
柯文哲涉貪案4被告3/20出庭 北市警將出動95人安維
17
更多編輯台推薦新聞：