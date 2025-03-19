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北檢查柯文哲案 民眾黨控濫用視察不當訊問

2025/3/19 11:17（3/19 11:50 更新）
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台北地方法院2月27日下午召開調查庭，提解在押的柯文哲到庭。圖為柯文哲（左）抵達北院。（中央社檔案照片）
台北地方法院2月27日下午召開調查庭，提解在押的柯文哲到庭。圖為柯文哲（左）抵達北院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北19日電）媒體報導，檢察官要威京集團主席沈慶京「逼害」前民眾黨主席柯文哲，但北檢表示勿透過媒體帶風向。民眾黨今天指出，北檢濫用視察進行不當訊問，已違正當法律程序，應說明偵訊有無筆錄。

風傳媒昨天以「北檢逼害柯文哲？沈慶京隔床室友聽到檢察官與他的極密談話」為題報導，內文提及一名自稱是當時睡在沈慶京戒護病房隔壁床的病友爆料，指控北檢檢察官涉要沈慶京「逼害」柯文哲。北檢昨晚表示，被告應在法院審判程序中理性具體主張，而非透過法庭外媒體放話帶風向。

民眾黨今天透過聲明批評，檢察官林俊言誤解刑事訴訟法第106條的法律定義，持續欺騙社會大眾，是假視察之名行訊問之實，違反程序威逼不成，事後才急著用最速件函通知法院，早已逾越檢察官守則，破壞司法公信，重創檢察體系的形象。

民眾黨指出，刑事訴訟法第106條明定，「羈押被告之處所，檢察官應勤加視察，按旬將視察情形陳報主管長官，並通知法院」，重點在了解羈押被告的環境狀況，而非假視察之名，透過聊天恐嚇當事人，北檢兩次濫用視察，進行不當訊問，已違反正當法律程序。

民眾黨指出，根據檢察官守則第6條，「檢察官行使職權應依法定程序嚴謹審慎行之，不得逾越所欲達成目的之必要限度」，但檢察官林俊言在醫院直接威逼沈慶京咬柯文哲，10月11日當天訊問2個小時，錄音錄影卻只有幾分鐘，且筆錄僅紀錄「當事人保持緘默」，把訊問包裝在視察中，何時錄音錄影全憑檢察官決定。

民眾黨指出，10月14日檢察官又假視察名義再度訊問沈慶京，甚至提及減刑規定以達目的，這不是熱心告知，而是透過訊問積極勸降。

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民眾黨強調，請北檢具體說明，10月14日的偵訊到底有沒有筆錄，還是濫用視察的名義，繼續進行違法訊問。

民眾黨指出，檢察官不遵守正當法律程序，社會應該共同譴責，維護司法正義，避免檢察體系遭受破壞，卻看到執政黨發言人、議員為北檢護航，縱容司法工具成政治鷹犬，放任檢察官恣意妄為，更說明台灣現在黨檢不分已成事實，實在令人遺憾。（編輯：蘇龍麒）1140319

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