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柯文哲政治獻金案出庭答辯：報帳很亂但沒有意圖侵占

2025/3/20 20:37（3/21 07:55 更新）
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台北地方法院審理京華城及政治獻金案20日再度開庭，首度提訊前台北市長柯文哲。中央社記者郭日曉攝 114年3月20日
台北地方法院審理京華城及政治獻金案20日再度開庭，首度提訊前台北市長柯文哲。中央社記者郭日曉攝 114年3月20日
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（中央社記者謝幸恩、劉世怡台北20日電）北院今天首度提訊在押的前民眾黨主席柯文哲。柯文哲說，報帳很亂但沒有意圖侵占，「我還是那一個清廉、勤政、愛民的柯文哲」，不能陪在父親身旁「是一輩子的痛」。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院今天再開準備程序庭，上午提訊在押被告威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，下午提訊前台北市長辦公室主任李文宗及柯文哲。柯文哲為首次提訊。現場旁聽席有柯文哲妻子陳佩琪、母親何瑞英及多名民眾黨公職。

針對柯文哲涉侵占政治獻金的部分，公訴檢察官廖彥鈞陳述起訴要旨時指出，柯文哲涉以木可公司等方式，侵占超過6000萬元政治獻金，並挪用眾望基金會款項，事實上政治獻金有限制法定用途、不能營利等，非私人財產，與私有財產仍屬有別。

柯文哲答辯時，由於因辱罵檢察官，及談到逝世的父親時多次落淚，過程中二度休庭。

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柯文哲答辯時指出，他素人從政，從一個人成為領導一群人，後來創設民眾黨，也競選了總統，「我沒有海外帳戶，也沒有海角七億」，團隊雖有行政瑕疵，政治獻金報帳很亂、做不好，但他沒有意圖要侵占，這段期間他有不少省思，「我還是那一個清廉、勤政、愛民的柯文哲」。

柯文哲提及逝世的父親時多次落淚，他認為被關押多月以來，最遺憾的部分是父親病危時，當醫生的兒子不能親自照顧他，雖然台大醫院同事很幫忙，給了父親最好的照顧，他作為長子，卻不能陪伴在他身旁，「這是我一輩子的痛」。（編輯：張銘坤）1140320

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