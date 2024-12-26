京華城、政治獻金案柯文哲求刑28年半 北檢量刑意見全文

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站26日電）台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲，總計求處28年6月徒刑。北檢指控，柯文哲圖予財團百億不法利益，收受千萬賄賂，且侵占數千萬政治獻金。此外，李文宗、沈慶京、應曉薇、彭振聲等人也遭起訴，北檢量刑意見整理如下：

柯文哲

審酌被告柯文哲有違市長就宣誓條例所揭示應恪守國家法令、不收受賄賂等誓詞，圖予財團百億不法利益並收受千萬賄賂，侵占數千萬政治獻金，犯後尚於辦公處所遭查獲撕碎便條紙，上載指示共犯出境及木可內帳有無檢查等文字，足徵其諉言矯飾、犯後態度不佳，爰具體求處：

1.其所犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑15年，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年

2.其所犯公益侵占周ＯＯ文等人所捐贈與民眾黨之政治獻金罪嫌，量處有期徒刑5年

3.其所犯以木可公司公益侵占政治獻金罪嫌，量處有期徒刑6年

4.其所犯對眾望基金會背信罪嫌，量處有期徒刑2年6月

台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，26日偵查終結，上午10時召開記者會說明。羈押中的被告柯文哲（中）被囚車提押至北檢。中央社記者趙世勳攝 113年12月26日

李文宗

審酌被告李Ｏ宗於任職台北捷運公司董事長時，竟與柯Ｏ哲共同違背職務，以政治獻金之名收受沈Ｏ京之不法賄賂，又以木可公司名義侵占數千萬政治獻金，復積極指示李Ｏ娟銷毀木可公司損益表，犯後態度不佳，爰具體求處：

1.其所犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑10年，併科罰金1000萬元，褫奪公權5年

2.其所犯公益侵占政治獻金罪嫌，量處有期徒刑5年

3.其所犯對眾望基金會背信罪嫌，量處有期徒刑2年4月

沈慶京

審酌被告沈Ｏ京不法賄賂公務員柯Ｏ哲等人、市議員應Ｏ薇等人，以收買職務行為之方式圖得百億不法利益，戕害公權力之廉潔公正，犯後尚利用媒體發表已預擬之聲明而為串證，聯絡柯Ｏ哲、應Ｏ薇刪除彼此間案關訊息，羈押庭訊時甚對法官嗆言不會笨到用支票行賄，均以現金為之等語，足徵其挑釁司法、藐視法律，犯後態度不佳，爰具體求處：

1.其所犯對於主管監督事務圖利罪嫌，量處有期徒刑12年，併科罰金3000萬元，褫奪公權8年

2.其所犯關於違背職務之行為交付賄賂罪嫌，量處有期徒刑5年，併科罰金300萬元，褫奪公權3年

應曉薇

審酌被告應Ｏ薇收受沈Ｏ京不法賄賂高達數千萬元，有違民意代表本應恪盡職責、為選民謀最大福祉之付託，臨訟之際，竟為脫免刑責而欲自機場出境潛逃，足徵其面對司法調查仍不思悔改，惡性重大，具體求處：

1.其所犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑13年，併科罰金3000萬元，褫奪公權10年

2.其所犯洗錢罪嫌，量處有期徒刑3年6月，併科罰金2000萬元

彭振聲

審酌被告彭Ｏ聲身為台北市副市長，本應恪守國家法令，竟明知違法而圖予財團百億不法利益，敗壞官箴。然其犯後能自知己過、坦承犯行，請量處有期徒刑6年。又其於偵查中自白犯罪，請依法減刑後量處有期徒刑3年，褫奪公權3年。

黃景茂

審酌被告黃Ｏ茂為官位攀附柯Ｏ哲，違背都市計畫專業，違背法令圖予財團百億不法利益，且經偵查程序，猶未能思過悔改，犯後態度不佳，請量處有期徒刑7年，併科罰金1000萬元，褫奪公權5年。

邵琇珮

審酌被告邵Ｏ珮為仕途迎合柯Ｏ哲，拋棄依法行政堅持，違背法令圖予財團百億不法利益，然終能坦承己過，偵查程序自始至終坦承犯行，勇敢面對己罪，犯後態度為佳，請量處有期徒刑5年。又因其於偵查中自白犯罪，且符合證人保護法減刑事由，請依法遞減至有期徒刑1年3月，併宣告緩刑2年。

端木正

審酌被告端木Ｏ執業會計師達23年，竟虛偽登載且出具不實查核報告，違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，推諉犯行，犯後態度不佳，請量處有期徒刑1年。

其餘被告吳Ｏ民、李Ｏ娟、張Ｏ澄等3人，請求法院量處適當之刑。（編輯：曹亞沿、林廷軍）1131226