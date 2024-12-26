加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲涉收賄公益侵占遭求刑合計28年半 北檢關鍵問答一次看
首頁 / 政治
柯文哲政治獻金案
新聞專題
柯文哲政治獻金案4/155
首頁 / 政治

京華城、政治獻金案柯文哲求刑28年半 北檢量刑意見全文

2024/12/26 10:23（12/26 11:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。中央社記者趙世勳攝 113年12月26日
台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。中央社記者趙世勳攝 113年12月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站26日電）台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲，總計求處28年6月徒刑。北檢指控，柯文哲圖予財團百億不法利益，收受千萬賄賂，且侵占數千萬政治獻金。此外，李文宗、沈慶京、應曉薇、彭振聲等人也遭起訴，北檢量刑意見整理如下：

柯文哲

審酌被告柯文哲有違市長就宣誓條例所揭示應恪守國家法令、不收受賄賂等誓詞，圖予財團百億不法利益並收受千萬賄賂，侵占數千萬政治獻金，犯後尚於辦公處所遭查獲撕碎便條紙，上載指示共犯出境及木可內帳有無檢查等文字，足徵其諉言矯飾、犯後態度不佳，爰具體求處：

1.其所犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑15年，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年

2.其所犯公益侵占周ＯＯ文等人所捐贈與民眾黨之政治獻金罪嫌，量處有期徒刑5年

3.其所犯以木可公司公益侵占政治獻金罪嫌，量處有期徒刑6年

4.其所犯對眾望基金會背信罪嫌，量處有期徒刑2年6月

台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，26日偵查終結，上午10時召開記者會說明。羈押中的被告柯文哲（中）被囚車提押至北檢。中央社記者趙世勳攝 113年12月26日
台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，26日偵查終結，上午10時召開記者會說明。羈押中的被告柯文哲（中）被囚車提押至北檢。中央社記者趙世勳攝 113年12月26日

李文宗

審酌被告李Ｏ宗於任職台北捷運公司董事長時，竟與柯Ｏ哲共同違背職務，以政治獻金之名收受沈Ｏ京之不法賄賂，又以木可公司名義侵占數千萬政治獻金，復積極指示李Ｏ娟銷毀木可公司損益表，犯後態度不佳，爰具體求處：

1.其所犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑10年，併科罰金1000萬元，褫奪公權5年

2.其所犯公益侵占政治獻金罪嫌，量處有期徒刑5年

3.其所犯對眾望基金會背信罪嫌，量處有期徒刑2年4月

沈慶京

審酌被告沈Ｏ京不法賄賂公務員柯Ｏ哲等人、市議員應Ｏ薇等人，以收買職務行為之方式圖得百億不法利益，戕害公權力之廉潔公正，犯後尚利用媒體發表已預擬之聲明而為串證，聯絡柯Ｏ哲、應Ｏ薇刪除彼此間案關訊息，羈押庭訊時甚對法官嗆言不會笨到用支票行賄，均以現金為之等語，足徵其挑釁司法、藐視法律，犯後態度不佳，爰具體求處：

1.其所犯對於主管監督事務圖利罪嫌，量處有期徒刑12年，併科罰金3000萬元，褫奪公權8年

2.其所犯關於違背職務之行為交付賄賂罪嫌，量處有期徒刑5年，併科罰金300萬元，褫奪公權3年

應曉薇

審酌被告應Ｏ薇收受沈Ｏ京不法賄賂高達數千萬元，有違民意代表本應恪盡職責、為選民謀最大福祉之付託，臨訟之際，竟為脫免刑責而欲自機場出境潛逃，足徵其面對司法調查仍不思悔改，惡性重大，具體求處：

1.其所犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑13年，併科罰金3000萬元，褫奪公權10年

2.其所犯洗錢罪嫌，量處有期徒刑3年6月，併科罰金2000萬元

彭振聲

審酌被告彭Ｏ聲身為台北市副市長，本應恪守國家法令，竟明知違法而圖予財團百億不法利益，敗壞官箴。然其犯後能自知己過、坦承犯行，請量處有期徒刑6年。又其於偵查中自白犯罪，請依法減刑後量處有期徒刑3年，褫奪公權3年。

黃景茂

審酌被告黃Ｏ茂為官位攀附柯Ｏ哲，違背都市計畫專業，違背法令圖予財團百億不法利益，且經偵查程序，猶未能思過悔改，犯後態度不佳，請量處有期徒刑7年，併科罰金1000萬元，褫奪公權5年。

邵琇珮

審酌被告邵Ｏ珮為仕途迎合柯Ｏ哲，拋棄依法行政堅持，違背法令圖予財團百億不法利益，然終能坦承己過，偵查程序自始至終坦承犯行，勇敢面對己罪，犯後態度為佳，請量處有期徒刑5年。又因其於偵查中自白犯罪，且符合證人保護法減刑事由，請依法遞減至有期徒刑1年3月，併宣告緩刑2年。

端木正

審酌被告端木Ｏ執業會計師達23年，竟虛偽登載且出具不實查核報告，違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，推諉犯行，犯後態度不佳，請量處有期徒刑1年。

其餘被告吳Ｏ民、李Ｏ娟、張Ｏ澄等3人，請求法院量處適當之刑。（編輯：曹亞沿、林廷軍）1131226

#應曉薇
#李文宗
#沈慶京
#京華城
#柯文哲
#彭振聲
#端木正
延伸閱讀
北檢起訴柯文哲 黃國昌：證據虛弱政治辦案斧鑿斑斑京華城案調查會議 彭振聲證實柯文哲交辦組專案小組柯文哲承認曾赴陶朱隱園與沈慶京唱歌 自認京華城案過程坦蕩柯文哲若起訴市府撤京華城容積獎勵？蔣萬安：將做相對應處理柯文哲涉京華城案事件回顧 容積率560%暴增至840%引爭議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
柯文哲涉收賄、公益侵占遭訴 北檢求刑合計28年半【全文】
115
更多編輯台推薦新聞：