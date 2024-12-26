柯文哲涉貪遭訴 總統府：尊重司法調查不評論個案
2024/12/26 22:09（12/26 22:19 更新）
（中央社記者溫貴香台北26日電）前台北市長柯文哲涉貪遭檢方起訴具體求刑28年6個月。總統府發言人郭雅慧表示，尊重司法調查，總統府不會針對個別司法案件進行評論，賴總統一貫都有表達立場，勿枉勿縱，也希望不分黨派、不分任何人，尊重整個司法程序調查，也希望盡速釐清真相。
台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人。台北地院晚間召開移審庭，決定柯文哲等5名在押被告是否繼續羈押。
郭雅慧晚間主持總統府全社會防衛韌性第二次委員會議會後記者會，記者詢及館長陳之漢聲援柯文哲並質問總統到底錢在哪裡。
郭雅慧表示，賴總統尊重司法調查，總統府不會針對個別司法案件進行評論，總統一貫都有表達立場，勿枉勿縱，也希望不分黨派、不分任何人，尊重整個司法程序調查，也希望盡速釐清真相。
記者追問柯文哲被起訴後，挺柯群組傳出對總統不利相關訊息，郭雅慧說，台灣是一個民主的國家，大家有權利表達不同意見，但最重要還是回歸理性的溝通與討論，國家的安全不容挑戰，尤其是元首的維安，將交由相關機關依法進行了解。（編輯：蘇龍麒）1131226
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