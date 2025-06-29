府：總統原意指當年制憲代表 未經台灣人民普選產生
2025/6/29 20:24（6/29 21:02 更新）
（中央社記者葉素萍台北29日電）國民黨立法院黨團今天質疑，總統賴清德連台灣人曾參與中華民國「五五憲草」的制定過程都可以搞錯。總統府晚間回應，賴總統原意是指當年制憲代表並未經過台灣人民普選產生，一直到前後7次修憲，台灣人民才成為修憲的主體。
總統賴清德今天發表「團結國家十講」第3講主題「憲政體制」。國民黨立法院黨團下午發布新聞稿指出，賴總統在演講時主動提到，台灣人沒有參加中華民國的制憲過程，但事實是，當年台灣省共有18位來自各行各業的代表出席制憲。
總統府發言人郭雅慧晚間向媒體表示，總統原意是指當年制憲代表並未經過台灣人民普選產生。整體來講，歷經由台澎金馬人民選舉產生的國民大會代表，完成的7次修憲，建構起以台灣為主體的民主共同意識，民主就是人民作主的共同意識。
郭雅慧說，「五五憲草」或者是1946年所通過的「中華民國憲法」，所謂的制憲代表，僅由當年省參議會選任，並未經過台灣人民普選產生，一直到前後7次修憲，台灣人民才成為修憲的主體。
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郭雅慧表示，以歷史角度而言，1946年制憲國民大會代表多數是透過政黨分配及協調產生，而台灣雖有間接選舉產生的制憲國民大會代表，但對於憲法內容的決定並無實質參與。
郭雅慧指出，直到終止動員戡亂，廢除臨時條款之後，7次修憲的代表才是由台澎金馬全體公民直選產生，意即1991年底第2屆國代開始，才真正是台灣人民普選產生的代表。因此就正當性而言，總統說7次修憲後，台灣人民才成為修憲的主體，建構以台灣為主體的共同意識。（編輯：林克倫）1140629
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