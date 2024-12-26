許芷瑜涉保管柯文哲賄款 檢方請求司法互助遣返

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（中央社記者黃旭昇、謝幸恩台北26日電）北檢今天偵結京華城案，依收賄、圖利等罪起訴前北市長柯文哲，求刑計28年6月。北檢表示，柯文哲將賄款交給許芷瑜保管，因許芷瑜滯留國外，將循司法互助請求遣返。

台北地檢署起訴指出，柯文哲明知京華城公司申請最高20%容積獎勵之都市計畫草案內容違背都市更新條例等法令，於台北市長連任期間為籌謀培植政治實力及募集資金，涉嫌收受威京集團沈慶京之賄賂共計新台幣1710萬元。

起訴指出，柯文哲等人罔顧京華城案的行政程序中，眾多基層公務員提出之違法質疑，涉嫌圖利京華城等公司高達121億545萬6748元之不法利益，依收賄、圖利等罪起訴，共求刑計28年6月。北檢公布京華城案偵結的Q&A。

北檢提供的Q&A新聞資料指出，柯文哲與沈慶京見面12次，綽號「橘子」的柯文哲秘書許芷瑜也曾陪同，依本案卷證，可證柯文哲與沈慶京關係良好，且柯文哲多次至沈慶京的陶朱隱園、威京總部碰面，包括通緝中的許芷瑜也居間聯繫並陪同。

至於許芷瑜的涉案情節，北檢說明，柯文哲收受賄賂後交由許芷瑜保管，檢察官自柯文哲辦公處所搜獲其撕碎的便條紙，上面寫著「晶華→orange（許芷瑜綽號橘子）出國」等文字。

北檢指出，今年8月27日才返國的許芷瑜，受到柯文哲指示，急於8月29日上午4時10分訂購機票，當天就搭機前往日本。檢察官透過其友人聯繫，要求許芷瑜返國未果，經合法傳喚仍無正當理由不到庭且拘提無著，甚至迄今未歸，檢方依法發布通緝，並已函請外交部領事事務局廢止註銷許芷瑜的護照。

北檢表示，已函請法務部調查局、內政部移民署及警政署刑事局協助，並已循司法互助途徑，透過駐外館處的法務、移民及警務秘書等與當地執法機關合作，循行政遣返模式，請求他國儘速協助被告許芷瑜遣返回台偵辦。（編輯：李錫璋）1131226