民眾黨召開國際記者會駁北檢起訴理由 促釋放柯文哲

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（中央社記者陳俊華台北26日電）北檢認定前台北市長、民眾黨主席柯文哲收賄並侵占政治獻金，共求處28年6月徒刑。民眾黨團總召黃國昌今天說，柯文哲從未介入京華城案容積審議，是依法受理；要求釋放柯文哲，「我們相信柯文哲的清白，這4個月從來沒有動搖過」。

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，總計求處28年6月徒刑。北檢指控，柯文哲圖予財團百億不法利益，收受新台幣千萬元賄賂，且侵占數千萬政治獻金。

民眾黨下午舉行「FREE KP! 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P」國際記者會，民眾黨緊急應變小組召集人林富男、黃國昌、李偉華，民眾黨秘書長周榆修以及黨籍立委全數到場。

黃國昌表示，柯文哲被關押4個月以後，北檢拿不出任何新的、像樣的證據，竟誣指柯文哲收受賄賂，北檢心虛到上午的記者會不接受媒體提問，也不公布證據清單，因為根本找不到證據。

黃國昌說，北檢說柯文哲親自收1500萬元，但說不出在什麼地方、什麼時候收的，起訴書只用「某時地」的模糊字眼，毫無證據就要污衊柯文哲收受賄賂；北檢不僅擅長政治辦案，也擅長政治操作，只希望明天媒體頭條是柯文哲被求刑28年。

黃國昌指出，柯文哲從未介入京華城案容積審議，卻以柯文哲參與都發局所舉辦的論壇，就認為柯文哲是圖利，且柯市府是依都市計畫法受理京華城案，且容積獎勵並非特例，更從未指示公務員違法；京華城容積獎勵是都委會「共識決」通過，柯文哲卻被誣陷起訴。

黃國昌說，至於朱亞虎找7個人，分別捐30萬元到民眾黨政治獻金專戶，沒有一毛錢進到柯文哲口袋，北檢有沒有常識，哪個政治人物是這樣收受賄款；這210萬元是合法政治獻金，柯文哲分文未取，卻被誣陷是賄款。

黃國昌表示，相信除民眾黨公職外，台灣公民都在關注這場離譜至極的政治追殺，北檢想要押人取供、鋪天蓋地四處搜索、約談，今天偵查已經終結，過去4個月北檢是如何違法濫權，他會搜集完整證據向台灣民眾展示，民主法治不該墮落成這樣。

黃國昌說，北檢釋放出來的資訊，是藉由強制處分知道柯文哲私生活訊息，跟案件完全無關，目的是要讓媒體、網軍對柯文哲進行人格羞辱，「幹檢察官幹到自己成為鷹犬，忘了法律的原則、最基本對正義的堅持」。

黃國昌說，偵查不公開已結束，要求台北地方法院依照正當法律程序，在接押庭公開審理，讓司法權接受公眾監督，不要用秘密審理幫北檢遮醜；要求釋放柯文哲、停止對柯文哲押人取供，「我們相信柯文哲的清白，這4個月從來沒有動搖過」。

周榆修表示，北檢指柯文哲政治獻金公益侵占，這是抄家滅黨、剷除政敵的司法官司，政府示範透過國家機器撂倒政敵。請問北檢，哪一塊錢政治現金流入柯文哲口袋，政治獻金專戶捐款本來就可依法支配。

周榆修說，眾望基金會平常從事慈善工作，並提供柯文哲制定長照保險政策，眾望基金會的運作模式，跟民進黨「新境界文教基金會」並無實質不同；木可則是民間商業公司，運作模式跟「小英商號」、「賴桑小舖」一樣。（編輯：蘇志宗）1131226

影片來源：民眾之聲