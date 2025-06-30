民眾黨團：大法官審查 看專業與道德勇氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）總統府秘書長潘孟安今天偕同大法官被提名人拜會民眾黨團。民眾黨團總召黃國昌說，審查看的是專業與道德勇氣；民眾黨團副總召張啓楷說，7位被提名人都很優秀，若詢答得好、問卷也答得好，「希望至少有2位可以通過」。

潘孟安、總統府副秘書長何志偉下午偕同司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮等，拜會台灣民眾黨立法院黨團。

黃國昌表示，民眾黨團在大法官審查看的是專業、道德勇氣，以及是否具備大法官作為憲法守護者向當權者勇敢說不的勇氣。民眾黨絕對本於專業、理念，會認真、負責履行憲法賦予的責任，在人事同意權投票時清楚表達立場。

張啓楷表示，到目前為止，社會上對7位被提名人「沒有很大的惡評」，民眾黨團會審好、審滿，他拜託被提名人不要最後一天才壓線送回問卷，且要詳細回答，這對是否通過影響非常大。希望大法官不要變成政治工具，應扮演守護人民權利、依法獨立審判的最後防線。

張啓楷指出，包括廢死、法庭直播、廢監察院等都是必考題。外界擔心憲法法庭開不了，但7位被提名人都很優秀，「如果詢答得很好、問卷也答得很好，希望至少有2位可以通過」。

潘孟安說，立法院、總統府都是憲政機關，有憲法的義務與責任。書面問卷是依朝野協商決議，相信被提名人都能暢所欲言，並發揮所長進行答詢；也希望得到國民黨團、民眾黨團支持，讓所有被提名人一併通過、讓司法院正常運作。

會後媒體詢問，民眾黨團是否已有明確支持的人選，黃國昌回應「沒有」。張啓楷表示，還要進一步討論，會針對被提名人的獨立性、專業性進行審查，還要有勇於對抗強大壓力的道德勇氣，所以要等問卷回收。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃國昌說，民眾黨團早早就提出問卷，給被提名人合理時間好好地寫，不要小鼻子、小眼睛在審查會前一天才把問卷送回來，若還發生一樣的事會非常遺憾，一定會影響投票意向。如果被提名人對國會欠缺最基本尊重，「這樣的人你說適任當大法官，不少民眾也會強烈懷疑」。

民眾黨團對大法官被提名人提出問卷調查表，黃國昌說，上週已將問卷送到立法院議事處，待其他兩黨團問卷，再一併給被提名人。（編輯：萬淑彰）1140630