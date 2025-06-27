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潘孟安率大法官被提名人拜會 韓國瑜祝順利過關

2025/6/27 19:09（6/27 19:23 更新）
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總統府秘書長潘孟安（右）27日陪同司法院正、副院長及大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜（右2）。圖為韓國瑜向司法院長被提名人蔡秋明（右3）、副院長被提名人蘇素娥（右4）握手致意。中央社記者徐肇昌攝 114年6月27日
總統府秘書長潘孟安（右）27日陪同司法院正、副院長及大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜（右2）。圖為韓國瑜向司法院長被提名人蔡秋明（右3）、副院長被提名人蘇素娥（右4）握手致意。中央社記者徐肇昌攝 114年6月27日
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（中央社記者王承中台北27日電）立法院長韓國瑜今天下午接見由總統府秘書長潘孟安偕同的大法官被提名人一行，韓國瑜表示，立法院、司法院各司其職，期盼所有的大法官名額都能夠補齊，若有立法院可以協助的地方，他也相當樂意促成，真誠希望並祝福被提名人都能順利過關。

立法院長韓國瑜今天下午在立法院接見由總統府秘書長潘孟安偕同司法院院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮等一行，陪同的另有總統府副秘書長何志偉、民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤等人。

韓國瑜致詞時表示，大法官同意權審查為各界殷切期盼，而在座大法官被提名人都是法界賢達，因此，他也希望能順利通過。

韓國瑜指出，民主政治就是政黨政治，目前立法院有3個黨團，因此，黨團的立場相當關鍵，被提名人都具有法學界最高的身分，正所謂見面三分情，希望被提名人能夠多與黨團溝通。

韓國瑜表示，立法院、司法院各司其職，期盼所有的大法官名額都能夠補齊，若有立法院可以協助的地方，他也相當樂意促成，真誠希望並祝福被提名人都能順利過關。

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潘孟安表示，特別感謝韓國瑜安排時間接見，也感謝立法院在人事同意權送進來後，就立刻安排於6月13日交付審查。

潘孟安指出，總統及立法院都是憲政的守護者，大法官也是憲政的擁護者，組成憲法法庭是為了處理人民的釋憲、陳情，也是許多憲政爭議的解釋機關，因此，要拜託韓國瑜促成大法官被提名人都能夠通過審查。隨後雙方晤談交流及合影。（編輯：翟思嘉）1140627

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影片來源：中央社
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