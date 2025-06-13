立院決議 7/25進行大法官人事同意權案投票

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（中央社記者王揚宇台北13日電）針對7位大法官被提名人的大法官人事同意權案，立法院會4月開會時決定交全院委員會審查，國民黨立法院黨團之後提出復議。立法院會今天處理該復議案，朝野無異議通過後重行決定，將於7月25日行使同意權案記名投票表決。

總統府3月公布7位大法官被提名人，並將總統提名咨文送到立法院，咨請立法院行使同意權。立法院會4月25日開會處理報告事項議程時，在場立委無異議，將此案交全院委員會審查，國民黨立法院黨團後來對此決定提出復議。

立法院朝野黨團5月協商大法官人事同意權案處理事宜等議題時，民進黨立法院黨團主張，國民黨團對人事同意權案提出復議，整個程序被「暫時冷凍」，待復議案結束後再談，否則談不下去，因此協商未果。

立法院會今天開會，該復議案列為討論事項第一案，會議主席、立法院長韓國瑜詢問在場立委有無異議，無人提出異議，決議復議案通過，因此須重行決定，而台灣民眾黨立法院黨團提案明定該人事同意權案的審查及投票表決時程，在場立委未提出異議，因此通過。

民眾黨團提案提及，7月3日舉行司法院人事同意權案公聽會。7月9日、10日、14日召開全院委員會，並合併為一次會；7月9日上午審查司法院長被提名人、下午審查司法院副院長被提名人；7月10日及14日審查大法官被提名人，每位被提名人各由7位立委進行詢答。7月25日院會行使同意權案記名投票表決。

總統賴清德去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。不過，人事案去年12月底遭立法院全數封殺。

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總統府今年3月21日公布7位大法官被提名人，其中大法官並為院長被提名人蔡秋明是現任台灣高等檢察署主任檢察官，大法官並為副院長被提名人為蘇素娥，她是現任最高法院法官。當天下午總統提名咨文已送到立法院，咨請立法院行使同意權。

咨文內容指出，司法院大法官含院長、副院長，現有缺額7名，茲依據中華民國憲法增修條文第5條規定，提名蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7位為司法院大法官，並以蔡秋明為院長、蘇素娥為副院長，咨請立法院同意見復後任命。（編輯：謝佳珍）1140613