加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
鄭麗君曝台美談判進度 楊珍妮與美貿易代表濟州島會談
首頁 / 社會
憲法訴訟法
新聞專題
憲法訴訟法1/67
首頁 / 社會

憲法訴訟法釋憲案 大法官過半數同意受理

2025/5/16 12:01（5/16 12:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為憲法法庭。（中央社檔案照片）
圖為憲法法庭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北16日電）總統賴清德今年初公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭12日舉行說明會。司法院今天表示，憲法法庭14日評議後，大法官過半數同意受理。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

行政院會於今年1月2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議，立法院在1月10日議決覆議案，藍白聯手反對，覆議案不通過。民進黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲。憲法法庭於5月12日下午舉行說明會，邀請聲請人、關係機關及專家陳述意見。

司法院表示，憲法法庭前於5月12日舉辦公開說明會，嗣後經依憲法訴訟法第32條第2項規定評議，已於5月14日經大法官過半數同意受理。（編輯：方沛清）1140516

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
憲訴法釋憲說明會 立法院訴訟代理人：司法不應介入國會自律憲訴法釋憲說明會 民進黨團：聲請符合規定憲訴法釋憲說明會 黃國昌籲大法官勿成民主太上皇90法律學者聯合聲明：反對憲訴法修惡侵害一般人民救濟機會廢憲訴法修法公投需30萬合格連署 民團憂無法8月舉辦
憲法訴訟法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
憲訴法釋憲說明會 柯建銘黃國昌出庭陳述意見
108
更多編輯台推薦新聞：