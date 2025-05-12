憲訴法釋憲說明會 柯建銘黃國昌出庭陳述意見

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影片來源：中央社

（中央社記者謝幸恩台北12日電）憲法法庭今天針對憲訴法釋憲案舉辦說明會，民進黨立院黨團總召柯建銘庭外表示，藍白擴權，必敗無疑。民眾黨團總召黃國昌則說，希望大法官不要把手伸這麼長，干涉國會自治。

總統府今年初公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀聲請 暫時處分 暫時處分小百科 暫時處分即凍結、暫停施行法律，聲請釋憲時可一併提出。 憲法訴訟法第43條規定，為避免憲法所保障的權利或公益遭受重大損害，且有急迫必要性，憲法法庭得依聲請或依職權，做暫時處分的裁定，且須經2/3以上大法官參與評議，大法官現有總額過半數同意，才可裁定暫時處分。 且為讓大法官有時間壓力，憲法訴訟法規定聲請案件裁定後逾6個月，暫時處分就會失去效力。 看更多 關閉 及釋憲，案件尚未受理，憲法法庭今天下午2時舉行說明會，邀請聲請人、關係機關及專家陳述意見。

聲請人由民進黨立法院黨團總召柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱等人代表，關係機關立法院由黃國昌、國民黨立委吳宗憲代表出庭。

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柯建銘庭外受訪時指出，今天要讓大法官深切了解憲訴法立法的程序問題，對於最後的結果胸有成竹、非常有把握；藍白擴權，不尊重憲法，立法院長韓國瑜用舉手表決，戒嚴時期也沒有這樣，所以藍白這次必敗無疑。

黃國昌受訪時則說，從法律觀點來看，不了解憲法法庭舉辦說明會的目的，根本不存在任何問題，至於此案是否符合憲法法庭的受理要件，大家心裡有把尺，希望大法官不要把手伸這麼長，直接干涉國會自治，不要再加深人民的不信任。（編輯：蕭博文）1140512

憲法法庭12日下午召開憲法訴訟法釋憲案說明會，民進黨立法院黨團總召柯建銘（右2）出席，會前接受媒體聯訪。中央社記者鄭清元攝 114年5月12日

憲法法庭12日下午召開憲法訴訟法釋憲案說明會，民眾黨立委黃國昌出席，會前接受媒體聯訪。中央社記者鄭清元攝 114年5月12日