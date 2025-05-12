憲訴法釋憲說明會 黃國昌籲大法官勿成民主太上皇

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）憲訴法釋憲案今天將舉辦說明會，民眾黨團總召黃國昌表示，針對憲法訴訟法的立法程序，憲法法庭召開說明會非常荒謬，呼籲大法官不要變成台灣民主的太上皇；國民黨立委吳宗憲也呼籲，大法官千萬不要成為干預政治的一雙手。

總統賴清德今年初公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，案件尚未受理。憲法法庭將於今天下午2時在司法院憲法法庭召開說明會。

黃國昌今天與吳宗憲、國民黨立委翁曉玲共同召開記者會，翁曉玲表示，大法官在急什麼，大法官目前僅有8人，還沒有達到做成判決10人的門檻，大法官缺額都未補齊，就急著召開這種非正式的說明會，是不甘寂寞、要鎂光燈嗎。

黃國昌表示，大法官提出的問題爭點，主要是指三讀程序的合法問題，問題在於聲請釋憲的民進黨團，當初根本沒有表達反對或異議，用法律的專業術語來說，就是聲請不適格也沒有資格，沒想到大法官非常體貼，為了挽救竟主動提出問題爭點。也由於大法官主動協助提出，民進黨團直到上週才補充理由狀，真的是裡應外合，配合的非常巧妙。

黃國昌說，眼見大法官現在急著出手，挽救聲請不適格的問題，結果鬧成這麼大的笑話，所以要語重心長的說，請大法官不要把自己當成台灣民主的太上皇。

吳宗憲呼籲，大法官千萬不要成為干預政治的一雙手，他要呼應前總統陳水扁所說的，拜託政治人物不要陷大法官於不義，不要動不動將大法官拉進來做政治鬥爭的打手，這除了賠掉台灣的未來外，也將台灣的司法賠掉了。

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此外，針對民進黨團總召柯建銘稱藍白毀憲亂政，黃國昌表示，柯建銘的法學造詣非常精深，民眾都很佩服；他認為應還是回到問題本質，就事論事討論，對於澄清問題較有幫助。

翁曉玲則說，從不將柯建銘當成對手，因為向來在不同程度擂台上，吳宗憲也表示，他就當作柯建銘是習慣性的扣帽子、貼標籤，永遠都是貼人標籤，但都不用講內容，這是柯建銘長期以來的壞習慣。（編輯：蘇龍麒、楊蘭軒）1140512