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直播／憲法訴訟法釋憲案說明會 朝野代表出席陳述意見
首頁 / 政治

在野指憲法法庭想當民主太上皇 吳思瑤：鬥臭司法

2025/5/12 12:40（5/12 13:31 更新）
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（中央社記者王揚宇台北12日電）憲訴法釋憲案今天將舉辦說明會，在野質疑憲法法庭想當台灣民主的太上皇。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，憲法法庭要進行說明會，民進黨團全力配合，奉勸藍白只要不違憲，就不怕釋憲，也不要急著來鬥臭司法。

總統府今年初公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，案件尚未受理。憲法法庭12日將開說明會，聲請人由民進黨立法院黨團總召柯建銘等人代表、立法院代表黃國昌等人出庭。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，對於在野陣營質疑憲法法庭想當台灣民主的太上皇等議題，作相關說明。

吳思瑤說，說明會是針對立法院審議憲訴法過程的程序問題，要再進行釐清，因此憲法法庭發出的通知，民進黨團絕對全力配合也嚴正以待，會在憲法法庭做出真實的陳述。

吳思瑤指出，她要奉勸藍白，只要不違憲，就不怕釋憲，只要不再違逆憲法，就不需要來挑戰憲法法庭，任何人面對憲法都要低頭、不要站在憲法的對立面，也不需要急切地在憲法法庭舉行說明會前，再一次急著來鬥臭憲法法庭、對大法官做出不敬的言論。

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媒體追問，在說明會之前，似乎柯建銘與台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌隔空交鋒，火藥味很濃。

吳思瑤說，憲法法庭討論的是憲法精神、法律原則，民進黨團關切的重點是憲訴法的惡修過程與程序不正義，至於黃國昌喜歡用激烈或過當的言論，雖然不是太認同但予以尊重。（編輯：蘇龍麒）1140512

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