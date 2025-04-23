廢憲訴法修法公投需30萬合格連署 民團憂無法8月舉辦

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（中央社記者高華謙台北23日電）中選會今天下午針對民團提案廢止憲法訴訟法修法的公投案舉行聽證。發起公投的民團在聽證會前表示，若考慮補件及二階需繳交將近30萬份合格連署，這項攸關人民釋憲權的公投提案幾乎不可能在今年8月進行公投，呼籲中選會加速建置純線上電子連署。

中選會表示，程序進行中的公投案，都依法辦理，不做任何評論或回應。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

由民間團體「人民作主志工團」發起、領銜人趙偉程提出的公投主文為，「您是否同意立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項（按指：憲法法庭判決前）參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人』（嗣由總統於2025年1月23日公布）之規定，應予廢止？」

人民作主志工團今天發布新聞稿表示，2月7日已將2200多份提議書提交中選會，經過2個半月後，今天下午在中選會進行聽證會，若考慮後續補件及二階將近30萬份合格連署繳交，這項攸關人民釋憲權的公投提案幾乎不可能在今年8月進行公投。

志工團呼籲，各界應正視公民投票法對本應為公投權利主體的公民所發起的公投案設下許多限制，公投法第9條到第13條詳載由公民發起的公投案需遵行的流程、規範與限制；相反地，卻允許作為以公投補正法律案的立法院有權提公投案，且只需以短短4行字說明立法院交由主管機關辦理公投的過程，致使國民黨能輕易提出兩個無必要且無意義的公投，對比下顯不合理且違反比例原則。

志工團說，理解公投案審理過程對主文進行慎重討論，以及促進社會各界對話的重要性，因此要呼籲中選會以更有效率的過程處理公民提的公民案，例如目前電子聯署需使用讀卡機及自然人憑證，降低許多民眾連署意願，應比照線上報稅系統，加速建置純線上電子連署，並呼籲中選會以相同嚴謹審慎的過程與標準審理立法院提出的公投案。

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志工團表示，敦促社會大眾及立法院正視現行公投法對人民行使直接民權的限制，並鼓勵民眾踴躍辦理自然人憑證，以利未來參與任何公投案二階段電子連署。

根據公民投票法規定，自民國110年起，公投每2年舉行一次，今年8月23日為公投日，主管機關應於公投日90天前公告公投案編號、主文等：不過，實際日期依中選會公告為準。（編輯：蘇志宗）1140423