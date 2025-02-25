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民團提案公投 訴求廢止選罷法與憲訴法修法內容

2025/2/25 20:19（2/25 21:13 更新）
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立法院在民國113年三讀修正通過的憲法訴訟法與公職人員選舉罷免法已經總統公布生效。民間團體「人民作主志工團」提案公投，訴求廢止選罷法與憲訴法修法內容，並將提案主文與名冊送交中選會。（人民作主志工團提供）中央社記者高華謙傳真 114年2月25日
立法院在民國113年三讀修正通過的憲法訴訟法與公職人員選舉罷免法已經總統公布生效。民間團體「人民作主志工團」提案公投，訴求廢止選罷法與憲訴法修法內容，並將提案主文與名冊送交中選會。（人民作主志工團提供）中央社記者高華謙傳真 114年2月25日
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（中央社記者高華謙台北25日電）立法院去年三讀修正通過的憲法訴訟法與公職人員選舉罷免法，已經由總統公布。民間團體「人民作主志工團」提案公投，訴求廢止選罷法與憲訴法修法內容，提案主文與名冊已送交中選會。

立法院去年12月20日三讀修正通過憲訴法與選罷法部分條文，憲訴法方面，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。選罷法則規定，罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

據中選會公告，針對憲訴法提出的公投主文為，「您是否同意立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項【按指：憲法法庭判決前】參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人』（嗣由總統於2025年1月23日公布）之規定，應予廢止？」

此外，「人民作主志工團」也在臉書（Facebook）宣布，今天已將針對選罷法的3案公投提案送交中選會。首案主文為「您是否同意立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第76條第3項及第79條第1項之修正，即罷免案之提議人於『提議』時需附上提議人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

第2案為「您是否同意立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第80條第4項及第83條第1項之修正，即罷免案之連署人於『連署』時需附上連署人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

第3案為「您是否同意立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法增訂第98條之2即「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新台幣一百萬元以下罰金」（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

根據公民投票法規定，今年8月23日為公投日，主管機關應於公投日90天前公告公投案編號、主文等，不過，實際日期依中選會公告為準。

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人民作主志工團張姓副團長告訴中央社記者，他們是公投法最原始倡議團體，這4案公投跟人權有很大關聯，所以才決定站出來。雖然要趕上8月投票非常趕，甚至二階連署要湊到40萬份以上比較保險，但會大力宣傳電子連署、並與罷免團體一起努力，「相信台灣人民有意志就可以辦成」。

根據中選會網站，公投可分為提案、連署與投票3大階段，第一階段提案人數，須達最近一次總統副總統選舉人總數萬分之一以上；第二階段連署人數，應達最近一次總統副總統選舉人總數1.5%以上，且應於6個月內完成。若進入投票階段，有效同意票數須多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上，就算通過。（編輯：張若瑤）1140225

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