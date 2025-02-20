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選罷法綠提釋憲 國民黨團籲速補提名大法官人選

2025/2/20 16:22（2/20 16:36 更新）
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公職人員選舉罷免法新制生效，民進黨團聲請釋憲及暫時處分。國民黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨提出選罷法釋憲，其實並不意外，但也提醒民進黨，不要真把大法官當作自己的小廚房，想上什麼菜，大法官就得煮什麼菜。中央社記者王承中攝 114年2月20日
公職人員選舉罷免法新制生效，民進黨團聲請釋憲及暫時處分。國民黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨提出選罷法釋憲，其實並不意外，但也提醒民進黨，不要真把大法官當作自己的小廚房，想上什麼菜，大法官就得煮什麼菜。中央社記者王承中攝 114年2月20日
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（中央社記者王承中台北20日電）公職人員選舉罷免法新制生效，民進黨團聲請釋憲及暫時處分。國民黨團首席副書記長羅智強今天表示，一點都不意外，但現在大法官僅有8人，不足以做出違憲判決；如果真要審理民進黨團提出的釋憲案，請總統賴清德趕緊把剩下的7名大法官人選補提名。

公職人員選舉罷免法新制今天生效，民進黨立法院黨團認有違憲之虞，今天向憲法法庭遞狀。黨團總召柯建銘於遞狀後說，為維持憲政秩序，必須聲請釋憲及暫時處分。

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強在立法院國民黨團召開「選罷新法違憲？先議處吳秉叡！」記者會。

針對民進黨團對選罷法新制聲請釋憲，羅智強表示，本屆民進黨立委，把自己凌駕在大法官之上，把大法官視為呼之即來、揮之即去的御用軍，因此，民進黨對選罷法新制聲請釋憲，其實也不意外。就看現在大法官們，還有沒有守護憲法的自覺，還是自甘墮落繼續當民進黨的後花園。

羅智強指出，這次民進黨提出選罷法新制的釋憲，應先問問民進黨立委吳秉叡，因為吳秉叡是最早罷免連署身分證門檻的提出者，其中有多位綠委共同連署，也包括民進黨團幹事長吳思瑤在內。這次在野黨提出的選罷法修法，就是落實吳秉叡的主張。

羅智強表示，新修正的憲法訴訟法規定，大法官要10人以上出席，做出違憲判決需要9人以上，而現在大法官僅有8人，若真要審理民進黨提出的釋憲案，請總統賴清德負責任，趕緊把剩下的7名大法官人選補提名。

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羅智強指出，且根據憲法訴訟法明定，總統必須在2個月內補提名新的人選，距離上次立法院行使大法官人事同意權都已經過多久了，請問民進黨、賴總統，有打算解決大法官現在缺額的情形嗎，顯然是沒有誠意解決。

羅智強表示，今天民進黨提出選罷法釋憲，其實並不意外，但也提醒民進黨，不要真把大法官當作自己的小廚房，想上什麼菜，大法官就得煮什麼菜。（編輯：林興盟）1140220

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