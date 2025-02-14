加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
總預算僵局待解 韓國瑜18日召集朝野協商討論
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 政治

民眾黨政見會 黃國昌：2028把賴清德拉下來 邁向改革第一步

2025/2/14 17:26（2/14 17:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨立委黃國昌。（中央社檔案照片）
民眾黨立委黃國昌。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨今天舉行黨主席政見會，黨員詢問如何使代議士擁有實質監督權力，立委黃國昌表示，務實作法是在現行的立法院職權行使法中不斷操作衝撞，並在2028年把總統賴清德拉下來，才是邁向改革第一步。

民眾黨前主席柯文哲1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌都登記參選，並皆達黨員連署門檻，此為民眾黨創黨5年來首次非同額競選黨主席。

民眾黨今天舉辦第2場黨主席政見發表會，除了移師高雄、開放黨員旁聽外，也在政見會中增加黨員提問環節。

影片來源：民眾之聲

黃國昌今天在申論表示，在柯文哲打下的基礎上，民眾黨要進一步做「3+1計畫」，前3個分別是「溝通更強化、論述更深化、組織更活化」，並加上最重要的人才招募。他說，希望黨內將對執政者的不滿，轉化成向外傳播理念的力量。

黃國昌表示，柯文哲在遭受賴政府關押期間，曾短暫呼吸自由的空氣，他當時與柯文哲長談時，柯文哲都沒提到個人的官司，而是在意台灣與民眾黨的發展；未來組織發展上，民眾黨必須去中心化、扁平化，讓資訊在黨內快速有效率流通，並且深入每個社區鄰里，快速反應民眾需求。

黨員提問部分，有黨員詢問，立法院職權行使法被部分宣告違憲後，在五權分立的架構下，除了依靠修憲外，還有什麼方法能使代議士擁有實質權力。

黃國昌表示，要有健康的民主，就必須有健康的監督制衡機制，但很遺憾民進黨掌握絕對權力後，只想拔掉國會監督的牙齒，不惜背棄過去的主張和諾言；立法院雖完成劃時代的國會改革法案，但在民進黨控制的綠色大法官主導下，部分條文被宣告違憲。

談及因應之道，黃國昌表示，修憲雖是終極目標，但最務實的作法，是在現行的立法院職權行使法中不斷操作衝撞，讓全台灣民眾看到，民進黨留給台灣什麼殘破的國會監督。他強調，2028年把賴清德拉下來，才是邁向改革的第一步。

google news透過 Google News追蹤中央社

黨員也詢問，未來如何與執政黨抗爭或和解。黃國昌表示，對執政者強力監督本來就是在野黨的天職，而民眾黨所提出的政策主張，都會設想若是民眾黨執政、柯文哲擔任總統，民眾黨也都願意接受相同的規範與制衡。他強調，若執政者決定蠻橫時，就是在野黨起身的時候。

此外，針對柯文哲的司法案件，有黨員也問到，如何因應司法單位押人取供與偵查亂公開。黃國昌表示，柯文哲為民眾黨與台灣民主的推進背上最重的十字架，但這反應出，台灣在民進黨主政下走回黨、檢、媒三位一體老路，民眾黨團從上會期開始，就提出司法改革相關法案，這會期一定會完成三讀，而台灣也要嚴肅面對黨、檢、媒三位一體問題，才能真正解決綠色新威權現象。（編輯：蘇志宗）1140214

延伸閱讀
民眾黨主席補選政見會 黃國昌拋兩任務「從一人政黨走向全民政黨」政見會哽咽談柯文哲 蔡壁如提對綠「先和解後反制」策略蔡壁如批沒繳政治獻金報告 黃國昌：掌握不夠全面黃國昌拋民眾黨2026目標 有機會一定下去戰民眾黨團優先法案 撥補勞保法制化、促設電力交易所
黃國昌
韓國瑜擬協商總預算 黃國昌：無前例將發函立院釋疑遭指侮辱民眾黨徽 蔡壁如：圖卡非我製作、單純錯框
柯文哲
張顯耀涉助中國介選 檢方查出力促「郭柯配」吳子嘉指柯文哲會貪污挨告 北檢不起訴處分
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
遭指侮辱民眾黨徽 蔡壁如：圖卡非我製作、單純錯框
41
更多編輯台推薦新聞：