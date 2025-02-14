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民眾黨團優先法案 撥補勞保法制化、促設電力交易所

2025/2/14 13:38（2/14 14:31 更新）
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民眾黨立法院黨團14日召開記者會，民眾黨立委林國成（左起）、陳昭姿、黃國昌、張啓楷、林憶君出席，說明在立法院新會期提出修法勞保條例、電業法、超徵稅收如何還財於民等優先法案。中央社記者張皓安攝 114年2月14日
民眾黨立法院黨團14日召開記者會，民眾黨立委林國成（左起）、陳昭姿、黃國昌、張啓楷、林憶君出席，說明在立法院新會期提出修法勞保條例、電業法、超徵稅收如何還財於民等優先法案。中央社記者張皓安攝 114年2月14日
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（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨團今天公布多項優先法案，勞保條例部分，除政府撥補勞保基金法制化，也明定政府應負最後支付責任。黨團也提出電業法修正案，明定要求火力發電占比逐年下降、設立電力交易所，杜絕弊案與人謀不臧。

民眾黨團今天舉行記者會說明新會期優先法案內容，內容觸及勞工、民生、國防及人權。

民眾黨立委林國成指出，政府過去一直喊出勞保基金可能破產，但沒有因應之道，撥補也全看政府心情，黨團將提出勞工保險條例第66條、69條修正案，除了將政府撥補法制化，也明定政府應負勞保基金最後支付責任。

民眾黨團副總召張啓楷表示，為促進媒體經營資訊透明化，黨團提出衛星廣播電視法修正案，除強化新聞節目業者的公眾監督，也明定電視新聞業者有義務揭露股權資訊、財務資訊、採購與補助收入。

張啓楷指出，黨團也提出電業法修正案，明定「電力可靠度審議會」，並要求火力發電量及占比須逐年下降；台電的虧損可能是交易不透明，黨團版電業法草案也明定仿照日本設立電力交易所，杜絕綠電弊案與人謀不臧。

民眾黨立委林憶君指出，因應陸續發生海底電纜遭到損害事件，黨團將提出資恐防制法修正草案，增訂資恐及資武擴定義，納入電信管理法第72條台灣海底電纜遭蓄意破壞等樣態，並同步修正中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法、台灣地區與大陸地區人民關係條例，增列相關規範，將海底電纜安全納入國安戰略。

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林憶君表示，過去政府對美國軍購，多是透過工業合作點數方式，協助台灣以技術移轉方式取得部分軍事工業技術，但近年軍購案中卻沒有落實向美國爭取技術移轉；因此，黨團也會提出國防產業發展條例修正案，落實技術移轉相關規範與國防自主。

民眾黨團幹事長陳昭姿指出，本會期黨團除了緊盯代理孕母專法外，也將繼續推動尊嚴善終法草案，並呼籲民進黨政府趕快回神，要想清楚到底是民生、人權問題重要，還是大罷免重要。（編輯：蘇志宗）1140214

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