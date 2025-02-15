民眾黨主席補選 黃國昌得票率9成6勝出

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（中央社台北15日電）台灣民眾黨今舉行第二屆黨主席補選投票，民眾黨下午公布選舉結果，立委黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，前立委蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，由黃國昌勝出。

柯文哲去年捲入京華城案遭羈押，並於1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌都登記參選，兩人皆達黨員連署門檻，此為民眾黨創黨5年來首次非同額競選黨主席。

民眾黨主席補選為黨員線上投票，投票總選舉人數為19320人，投票率為47.95%，投票數為9263票。1140215