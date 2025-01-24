加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
京華城案
新聞專題
京華城案1/300
首頁 / 社會

京華城案3月起密集開庭 北院3/20提訊柯文哲

2025/1/24 21:32（1/24 22:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北院預計於3月20日下午提訊在押的前台北市長柯文哲（右2）。圖為柯文哲22日晚間在多名法警戒護下，到新竹台大分院新竹醫院探望住院中的父親。（中央社檔案照片）
北院預計於3月20日下午提訊在押的前台北市長柯文哲（右2）。圖為柯文哲22日晚間在多名法警戒護下，到新竹台大分院新竹醫院探望住院中的父親。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北24日電）台北地院審理京華城及政治獻金案，昨天首度召開準備程序庭，傳喚被告彭振聲、邵琇珮、李文宗。北院3月起將密集開庭，並預計於3月20日下午首度提訊在押的前台北市長柯文哲。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

除了柯、沈外，其餘被起訴的被告還包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、京華城監察人張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。

google news透過 Google News追蹤中央社

台北地方法院23日首度召開準備程序庭，傳喚彭振聲、邵琇珮並提訊在押的李文宗說明。彭振聲認罪並說「我沒有要翻供」、邵琇珮認罪並請求宣告緩刑，李文宗否認犯罪，強調沒有收賄、公益侵占及背信。

北院合議庭已安排3月份庭期，包括3月4日下午2時30分、3時40分；3月11日下午2時30分、3時40分；3月20日下午2時30分、3時40分；3月25日下午2時30分、3時40分及4月1日上午9時30分。其中，3月20日下午3時40分首度提訊柯文哲出庭。（編輯：張銘坤）1140124

#黃景茂
#應曉薇
#北院合議庭
#李文宗
#沈慶京
#京華城
#柯文哲
#彭振聲
#京華城案
#吳順民
#邵琇珮
柯文哲
台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷告許富舜、鄭淑心誹謗 北檢傳陳佩琪說明
彭振聲
京華城案首度開庭 北院傳彭振聲邵琇珮李文宗京華城案1/23開庭 北院傳彭振聲邵琇珮李文宗
京華城案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
京華城案彭振聲、邵琇珮認罪 李文宗否認犯罪
86
更多編輯台推薦新聞：