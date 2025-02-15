民眾黨主席補選 黃國昌勝出任期至2026年底

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（中央社記者郭建伸台北15日電）民眾黨主席補選結果今天下午出爐，立委黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，前立委蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，由黃國昌勝出，當選民眾黨第二屆黨主席，任期至2026年12月31日。

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，於今年1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌都登記參選，兩人皆達黨員連署門檻，此為民眾黨創黨5年來首次非同額競選黨主席。

在歷經2場政見發表會後，民眾黨於今天舉辦網路線上投票，投票時間從上午9時至下午4時。約於下午4時15分，民眾黨透過新聞稿公布選舉結果。

民眾黨指出，黨主席補選投票總選舉人數為1萬9320人，投票率為47.95%，投票數為9263票；黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，投票結果由黃國昌勝出。

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今天開票時由民眾黨選舉委員會代表見證委員陳昭姿與律師胡皓清見證。陳昭姿指出，這次黨主席補選是經過公開、公平、公正的民主程序進行，兩位優秀候選人也在過程中，呈現黨務發展及願景，辛苦兩位候選人，也謝謝黨員參與，黨主席補選順利圓滿落幕。

根據民眾黨章程，黨主席是一任4年，第二任黨主席任期從2023年初起算，由於這次補選是接續柯文哲原本的任期，黃國昌接掌黨主席的任期將至2026年12月31日屆滿。（編輯：林克倫）1140215