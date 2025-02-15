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黃國昌接民眾黨主席 九合一與藍競合、兩年條款首要挑戰
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黃國昌接民眾黨主席 九合一與藍競合、兩年條款首要挑戰

2025/2/15 17:06（2/15 18:03 更新）
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民眾黨立委黃國昌（右）15日勝選黨主席。（中央社檔案照片）
民眾黨立委黃國昌（右）15日勝選黨主席。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北15日電）民眾黨立委黃國昌勝選黨主席，放眼未來，除前黨主席柯文哲官司牽動未來全黨發展，緊接的2026的九合一大選布局，須與國民黨既競爭又合作，交出好成績才能穩住陣腳。此外，還有不分區立委兩年條款的棘手問題，都是艱鉅挑戰。

法律學者出身的黃國昌，任職中研院研究員期間常參與社會運動，於2012年「反媒體壟斷運動」與旺中集團對抗而聲名大噪，爾後太陽花學運催生台灣的公民運動，時代力量應運而生，黃國昌加入時力並在民進黨禮讓下於2016年進軍國會。

2020年後，黃國昌未續任立委，回歸民間成立吹哨者保護協會耕耘議題。前民眾黨主席柯文哲於2023年競選總統時邀請黃國昌入黨，並列入不分區名單，黃國昌2024年重返國會，成為歷經兩個第三勢力政黨的黨團總召。

2014年太陽花學運時期，黃國昌（右）4月4日在立法院議場發表談話。左為反服貿學生團體代表陳為廷。（中央社檔案照片）
2014年太陽花學運時期，黃國昌（右）4月4日在立法院議場發表談話。左為反服貿學生團體代表陳為廷。（中央社檔案照片）

柯文哲去年捲入京華城案遭羈押，並於1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌都登記參選，兩人皆達黨員連署門檻，此為民眾黨創黨5年來首次非同額競選黨主席。

黃國昌是柯文哲在辭去黨主席前，就公開提出希望幫忙黨務的人選，獲得黨內主流勢力支持，順利當選早在各界意料之中。據了解，民眾黨部一級主管今天將先總辭，待19日黃國昌正式就任後將發布新的人事任命。

由於柯文哲過去一人政治分量獨大，民眾黨被視為「一人政黨」，外界原預測隨著京華城案與柯文哲請辭黨主席，可能導致柯粉與小草出走。不過，黨內觀察，民眾黨已度過柯文哲被羈押與司法案件的谷底，許多柯粉與黨員也支持黃國昌擔任黨主席，這次選舉也驗證並未發生出走潮。

民眾黨人士指出，黃國昌在代理黨主席期間，都以「盡量維持現狀」為原則，沒有對黨務有過多意見和指導，但在擁有黨員民意基礎後，預料黃國昌應該會比代理期間更名正言順提出主張與看法。

不過，黃國昌當選後，挑戰才剛開始。首先是黨務部分，接下來各縣市黨部主委任期屆滿，黃國昌雖在過年期間勤跑地方，但畢竟入黨後都在台北主打空戰，不熟悉地方人事，未來如何妥適布局黨部主委是首要任務。而黃國昌因身兼立院黨團總召，許多事務恐沒辦法事必躬親，得與中央黨部保持通暢溝通。

其次，緊接而來的2026地方大選是黃國昌任民眾黨主席後的首場戰役，能否交出滿意成績單又與民眾黨2028有所連動。

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民眾黨人士提到，民眾黨目前在新竹市執政，黃國昌日前拋出6都成立縣市議會黨團、縣市長選舉不缺席，而以當前情勢，2026勢必要和國民黨競合連動，民眾黨如何在延續新竹市執政的前提下繼續攻城掠地，還需看黃國昌如何在藍白各自尋求擴大版圖中，找出最大空間。

另一難題，則是柯文哲曾對2024不分區立委設下兩年條款。黨內人士表示，目前8位立委都已逐漸熟悉國會運作，確實有不少支持者認為，再過1年就換立委恐不利民眾黨整體作戰表現，但若完全不執行，勢必減損民眾黨的社會誠信，黃國昌與黨內高層在未來1年，如何拆彈因應，考驗政治智慧。（編輯：林克倫、張若瑤）1140215

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