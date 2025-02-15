蔡壁如訪蔣渭水民眾黨舊址 籲團結支持新任黨主席

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（中央社記者郭建伸台北15日電）前立委蔡壁如參選民眾黨主席補選結果敗選，她透過臉書表示，感謝投票給她的黨員，並呼籲要團結一致支持新任黨主席。蔡壁如也提到，上午前往日治時期台灣民眾黨部舊址，並援引蔣渭水名言，訴求黨員團結才有力。

民眾黨主席補選結果今天下午出爐，立委黃國昌得票數8903票，得票率96.11%；前立委蔡壁如得票數360票，得票率3.89%。補選結果由黃國昌勝出，當選民眾黨第二屆黨主席，任期至2026年12月31日。

開票結果出爐後，蔡壁如透過臉書發表感言。她表示，首先要感謝民眾黨全國各地的黨員朋友，用民主的方式補選產生第二任黨主席，同時感謝願意投給她的黨員，並呼籲在選舉過後團結一致支持新任黨主席。

蔡壁如指出，今天一早前往建成町一丁目二四四番地，即現在的台北市天水路45號，這裡是日治時期台灣民眾黨黨部舊址，當時林獻堂、蔣渭水領導民眾黨，反對總督專制，並向國際聯盟揭露日本殖民統治惡政的基地。

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蔡壁如強調，民進黨黨同伐異，不僅棄台灣社會共同利益不顧，還意識形態掛帥，甚至網軍治國，公然扭曲司法、極盡抹黑能事，「這叫台灣人民如何吞下？」

蔡壁如援引蔣渭水名言，「同胞須團結，團結真有力」，並表示在民進黨一言堂的時代，民眾黨會堅持努力、堅定信心，依然向前行。（編輯：張若瑤）1140215