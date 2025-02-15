黃國昌預告民眾黨挑戰艱鉅 籲團結努力讓柯文哲驕傲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北15日電）民眾黨立委黃國昌勝選黨主席，他今天傍晚表示，除感謝投票的黨員及對手蔡壁如，也提及面對藍綠兩大黨夾擊，民眾黨會扛起台灣人對本土政黨的冀望，並呼籲黨內一起團結努力，在前黨主席柯文哲回來那天，讓柯文哲感到驕傲。

民眾黨主席補選結果今天出爐，立委黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，前立委蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，由黃國昌勝出，當選民眾黨第二屆黨主席，任期至2026年12月31日。

開票結果出爐後，黃國昌透過臉書發表感言。他表示，感謝所有投票給他的黨員，讓他知道自己肩負的期待與託付，也感謝沒投票給他的黨員，讓他深諳自己還要加倍努力，並感謝蔡壁如在補選期間提出寶貴意見，共同寫下民眾黨的歷史。

黃國昌指出，補選結束代表艱鉅挑戰將到來，在藍綠兩大黨夾擊下，民眾黨沒有鬆懈空間。接下來要持續強化民眾黨與基層民眾的連結，從中央黨部到地方黨部，都必須要深入各個鄰里、社區，建立與基層民眾最直接的連結，快速回應台灣民眾的需求，讓民眾黨成為台灣人可以依靠的政黨。

他表示，民眾黨要成為有良知、有行動力，能讓夥伴安心發展的避風港，任何有風骨和理念的人才，不問個人出身與過往經歷，只要願意共同為台灣打拚，民眾黨要讓更多公民聚集在一起，互相激勵、共同合作，為台灣找到未來。

黃國昌指出，當民進黨早已背棄清廉、勤政、愛鄉土的價值，民眾黨有責任扛起善良台灣人對本土進步政黨的冀望。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他也提到，在柯文哲不在的時候，民眾黨的任務，不只要把這些價值保留下來，更要讓這些價值在未來兩年間逐漸成為台灣社會的共識，成為台灣社會所需要的台灣民眾黨。

黃國昌呼籲，黨內大家一起努力，在柯文哲回來那天，讓柯文哲感到驕傲。（編輯：林克倫）1140215