政見會拋兩任務 黃國昌：從一人政黨走向全民政黨

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（中央社記者郭建伸台北8日電）民眾黨今天晚間舉行黨主席補選政見發表會，參選的立委黃國昌指出，民眾黨的兩項任務是持續強力監督政府，以及肩負改變國家責任並勾勒邁向2028政策綱領；他強調，除了議會、街頭路線並進，民眾黨也必須從一人政黨走向全民政黨。

民眾黨前主席柯文哲1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌都登記參選，並皆達黨員連署門檻，此為民眾黨創黨5年來首次非同額競選黨主席。

黃國昌晚間出席政見會時，西裝特別別上國旗與「KP」徽章，他在政見會先將砲口對準賴政府，並質疑行政院院長卓榮泰以AI內閣為名，除了口號以外，到底為台灣做出什麼具體行動。

黃國昌指出，民進黨過去執政8年，台灣的貧富差距日益懸殊，薪資凍漲而房價卻不斷飆漲，許多台灣年輕人不敢成家、也看不到未來；而執政黨除了政治鬥爭、排除異己外，也把所有不同的聲音打成「中共同路人」，現在更透過認知作戰發動大罷免，將台灣推向撕裂的邊緣。

黃國昌表示，作為負責任的在野黨，民眾黨的第一個任務就是持續強力監督、有效制衡執政黨，讓相信民主不能倒退的政治工作者有所依靠，讓拒絕獨裁、反對威權的台灣人民有所寄託；他不可諱言要維持第三勢力的火苗是非常艱鉅的道路，但這樣的處境他與柯文哲並不陌生。

他強調，和解不會從天上掉下來，政黨不會把國家未來的發展，寄託在對手的善意之上，作為對國家有責任的忠誠反對黨，也不會把自己的生存寄託在執政者的善意之上。

他表示，如果不思考怎麼樣讓執政黨感受到民眾黨監督的決心，那名為和解的退讓，只會讓執政者一步一步削弱人民自主的力量。

黃國昌指出，民眾黨的第二個任務，就是以具體的行動跟執行力，肩負改變國家的責任。過去一年民眾黨團就履行柯文哲在2024年總統大選承諾，包含財政收支劃分法、吹哨者保護法都做到，這也印證民眾黨是「說到做到、言行合一」的反對黨。

他表示，民眾黨除了繼續履行承諾，接下來他將以民眾黨為平台，為台灣擘劃勾勒出邁向2028政策綱領，將邀集社會各個領域、愛國、愛台的民眾，集結眾人的智慧為下一代找出路。

黃國昌說，去年8月民眾黨遭遇創黨以來最嚴重政治攻擊，不僅民眾黨的中央黨部遭到搜索，柯文哲更遭到賴政府關押，現在還在土城看守所；儘管面對劇烈挑戰，民眾黨不僅沒被擊倒，仍在工作崗位認真工作、履行對選民的承諾，他也要利用這機會向所有民眾黨支持者及「小草」，致上最深敬意。

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黃國昌指出，民眾黨將繼續維持「議會路線」及「街頭路線」雙頭並進，以具體行動展現意志，攜手捍衛台灣民主；他也要向黨員與支持者致歉，「未來兩年大家會非常辛苦」，因為民眾黨必須從一人政黨走向全民政黨，未來必須要10倍努力，過程或許漫長，但終將迎來天光。

黃國昌強調，當民進黨用民主、司法和媒體當武器追殺在野黨時，民眾黨會扛起責任，期許成為這時代台灣人民的託付。（編輯：林克倫）1140208