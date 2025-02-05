代理民眾黨主席1個多月 黃國昌請假備戰補選
2025/2/5 16:34
（中央社記者陳俊華台北5日電）民眾黨代理黨主席黃國昌登記黨主席補選，日前他曾遭質疑應先請假再參選，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，昨天補選號次抽籤出爐後，黃國昌便向黨中央請假，希望能讓黨主席補選更和平順暢。
民眾黨前主席柯文哲在1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌都登記參選，並皆達黨員連署門檻。
吳怡萱受訪時表示，今天中午召開黨政聯繫會議，甫當選的中央委員及黨職人員、黨工都一起開會，由於昨天已經舉行黨主席補選的號次抽籤，抽籤出爐後，黃國昌便向黨中央請假，希望能讓黨主席補選更和平順暢。
媒體詢問，是否因蔡壁如幕僚日前的質疑，所以黃國昌才請假。吳怡萱說，黃國昌請假有自己的考量，黃國昌請假期間，黨務都交由民眾黨秘書長周榆修處理。
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此外，民眾黨中央委員江和樹昨天直播時，暗示蔡壁如可能退選換副主席，若黨中央「搓圓仔湯」，他就會退黨。吳怡萱表示，江和樹在地方上可能聽到許多風聲，但中央黨部聞所未聞，相關消息都空穴來風，選制一切如常，況且黨章中並沒有副主席的職位。
據民眾黨規劃，2月8日及14日將進行黨主席候選人政見發表會，8日在中央黨部舉辦、14日南下高雄舉辦，並開放黨員提問，最後在15日投票並公布選舉結果。（編輯：翟思嘉）1140205
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