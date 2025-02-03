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民眾黨團新會期優先法案 續推司法改革、不在籍投票

2025/2/3 12:03
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（中央社記者陳俊華台北3日電）台灣民眾黨立法院黨團今天公布新會期黨團三長，由黃國昌續任總召，張啓楷接任副總召、陳昭姿接任幹事長；同時也公布優先法案名單，包括司法改革、虛擬資產專法、不在籍投票等法案。

立法院新會期今天報到，民眾黨團上午舉行記者會，黃國昌宣布新會期黨團幹部，他將續任總召，另由立委張啓楷接任副總召、立委陳昭姿接任幹事長；黃國昌也說，8席立委將都留在原本所屬的委員會中深耕。

談及優先法案清單，黃國昌說，將繼續推動司法改革，包括妨礙司法公正罪、不法關說罪、棄保潛逃罪，是社會長期呼籲要趕快通過的；在刑事訴訟法中有關刑事程序基本權保障密度不足，落實偵查不公開原則，這會期會持續推動改革修法。

民眾黨立委黃珊珊指出，上會期通過的反詐專法有很大一塊空白，就是虛擬資產，台灣近年有很多人利用虛擬資產做大規模詐騙，但中央拿不出辦法，不知道怎麼管、也沒人要管，因此將提出「虛擬資產管理條例」草案，以現有基礎比照其他金融機構，做較嚴格的管理，以健全產業。

黃珊珊說，在財政收支劃分法三讀通過後，地方政府已有近新台幣3000億元財源挹注，為鼓勵正常娛樂、促進租稅公平，要廢止不合時宜的娛樂稅法、印花稅法；看電影、藝文表演、體育賽事不該被收娛樂稅，較具爭議的八大行業、高爾夫球場等應訂另外的辦法。

民眾黨立委麥玉珍表示，內政委員會的優先法案，是要推動不在籍投票，民眾因工作、就學不方便返回戶籍地，先進國家已有不在籍投票制度，像日本就有通訊投票、事先投票、特設投票所投票、移轉投票、境外投票等，應確保每位公民都有投票權、更多人能參與選舉。

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民眾黨立委吳春城說，台灣面臨高齡少子化危機，將提出國民教育法修法，把國民教育年齡向下延伸1年，以減輕家長負擔，進而增加生育誘因；另外要修性別工作平等法、就業保險法，給阿公阿嬤「育孫假」，希望能讓出生率恢復到1%以上。

另外，黃國昌表示，1月21日嘉義大埔發生地震後，在台南市楠西區有超過1000戶沒被列管為紅、黃單的震損建物，但因牆體、樓梯龜裂，居民根本不敢居住；黨團將提出主決議，要求比照0403花蓮地震，從寬、從速、從簡提供嘉義、台南災民震後重建補助方案。（編輯：楊凱翔）1140203

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