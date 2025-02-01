2026地方選舉 黃國昌：議員提好提滿 首長審慎評估

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台灣民眾黨代理主席黃國昌今天到台中市大里區與黨籍市議員江和樹，一起製作愛心便當及送到長輩住處，對於2026地方選舉，他說，民眾黨在各個選區的議員選舉將提好提滿，首長人選會審慎評估。

台中市大里人愛心廚房春節期間持續運作，黃國昌、民眾黨台中市黨部主委江和樹與地方志工媽媽們合力製作愛心餐盒，並親自參與配送工作，被問到此行是否為黨主席選舉而來，他說，想太多了，這項行程早已安排。

黃國昌現場接受媒體聯訪針對2026地方選舉的布局指出，民眾黨做為第三勢力最重要的領頭羊，在每個地方都會布局，而台中可以說是民眾黨前主席柯文哲在參選總統時，得票率非常高的區域，不會辜負這麼多台中市民對民眾黨的支持，明年的地方選舉，在各個選區的議員，一定會提好提滿，至於首長也會審慎評估。

被問到藍綠立委互罷議題，黃國昌表示，罷免制度本來應該是人民對政見跳票的政客或不聽民意的政客，提起的救濟手段，從來不是也不應該拿來做為政黨惡鬥的工具，目前由民進黨發起的大罷免，讓他們完全看不懂民進黨主席、現任總統賴清德，沒有把心力放在推動福國利民的措施上，反而不斷透過發動大罷免來造成台灣內部對立及衝突。

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黃國昌呼籲，請賴主席以蒼生為念、以台灣為念，懸崖勒馬，以民進黨主席的高度清楚告訴台灣社會發動大罷免不是民進黨要做的事情，民進黨該做的事情是兌現對選民做出的承諾，是繼續推動福國利民的措施，而不是一天到晚創造這些對立及衝突，不要把台灣推向分裂對立的局面。

對於民眾黨主席選舉競爭對手蔡壁如提出的「大和解2.0」，黃國昌說，對民眾黨來講，最重要的事情是所有的從政黨員在自己的崗位上，像今天愛心廚房春節期間仍為獨居老人備餐及送餐，這就是民眾黨的服務精神，也是拓展民眾黨爭取台中市民的認同及支持，才是每個民眾黨從政黨員該做的事情。（編輯：李亨山）1140201