黃國昌拋民眾黨2026目標 有機會一定下去戰

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（中央社記者郭建伸台北12日電）競選民眾黨主席的立委黃國昌今天表示，有關2026選舉，民眾黨目標是6都和新竹一定要有議會黨團，地方首長選舉不會缺席。他也說，對弈時不要太早掀底牌，但有機會他一定下去戰、開拓新戰場。

黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談及黨主席選舉、2026選戰及罷免等議題。

談到15日的黨主席補選，黃國昌表示，他自己是平常心，過去這段時間他沒有針對黨主席補選有競選活動，甚至連公開發言也很少談到，因為現在對民眾黨最重要的就是每個人在自己崗位上發揮最大戰力。

主持人王淺秋詢問，如何看待競選對手蔡壁如質疑昔日競選總幹事黃珊珊沒公布競選帳目。

黃國昌表示，去年夏天，前民眾黨主席柯文哲帶著黨公職開記者會，柯文哲一肩扛起責任並請假3個月接受調查，當天他陪同站在柯文哲旁邊；雖然有人認為他與競選帳目無關，何必去攪和，但他就是民眾黨的一員，當柯文哲向台灣社會道歉時，他沒有迴避空間，結果隔天柯文哲就因京華城案被帶走，民眾黨部也遭搜索。

話鋒一轉，黃國昌表示，對他而言，這是很多痛的起源，當柯文哲被帶走、被關押在土城看守所，請問在判斷孰輕孰重的時候，「不會判斷什麼事情現在最重要嗎？」若要檢討這件事的責任，現在最有資格講話的人，被關在土城看守所、嘴巴被封起來，難到不能冷靜想想，民眾黨發生什麼事，此時此刻講這種事情，對問題有何幫助。

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若當選黨主席，如何布局2026選舉。黃國昌表示，第2場政見發表會他將談及具體的黨務，有關2026選舉，目標非常清楚，就是6都和新竹一定要有議會黨團，地方首長選舉不會缺席。

王淺秋追問是否會參選。黃國昌表示，在對弈過程中，不要太早掀底牌，放在什麼戰鬥位置可發揮最高戰鬥力，讓民眾黨贏得最多席次，這就是他的戰鬥位置，有機會的話，他一定會下去戰，「一定會去開拓新的戰場」。（編輯：謝佳珍）1140212