蔡壁如坦言與黃國昌角逐民眾黨主席挨罵 當選後不會心懷二志

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（中央社記者郭建伸台北14日電）參選民眾黨主席的前立委蔡壁如今天表示，很多人好奇為何她敢跟黃國昌競爭，並坦言自己確實承受很多罵名。她強調，若當選黨主席絕對是專職，不會「吃碗內，看碗外」，民眾黨不需要心懷二志的黨主席。

民眾黨前主席柯文哲1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌都登記參選，兩人皆達黨員連署門檻，此為民眾黨創黨5年來首次非同額競選黨主席。

民眾黨今天舉辦第二場黨主席政見發表會，除了移師高雄、開放黨員旁聽外，也事先募集黨員問題後公開抽籤向候選人提問。

蔡壁如表示，很多人好奇，黃國昌網路聲量很高、實力懸殊，為何她敢跟黃國昌競爭。她坦言，自己確實承受很多罵名，但柯文哲是她30年的老同事，不僅是她政治的啟蒙老師，也引領她進入政壇，她有幸參與民眾黨創黨，因此希望能實踐柯文哲「以台灣為名，以民眾為本」的創黨精神。

蔡壁如也提出，下屆黨主席有「3個必須」，分別是必須重建民眾黨的財政紀律、必須正視黨員同志的心聲、必須彰顯柯文哲的政治理念。但她也說明，若柯文哲有機會回來繼續領導民眾黨，她將立即辭去黨主席，全力支持柯文哲回任，這個承諾她說到做到。

蔡壁如指出，如果她當選黨主席，絕對是專職，不會「吃碗內，看碗外」，民眾黨不需要心懷二志的黨主席。另一方面，民眾黨也應朝著集體領導的方向前進，擺脫1人政黨的形象，包含不分區兩年條款、2026選舉提名等議題，都需要透過集體決策討論。

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黨員提問環節，黨員詢問，未來如何與執政黨抗爭或和解。蔡壁如回應，民進黨利用大罷免造成社會動盪，民眾黨應該要反對大罷免，不引戰、不參戰，避免政黨間沒完沒了的冤冤相報。另一方面，民眾黨應該團結所有可以團結的力量，以便反對大罷免、對抗民進黨。

此外，針對柯文哲的司法案件，有黨員也問到，如何因應司法單位押人取供與偵查亂公開。蔡壁如表示，柯文哲的案子赤裸體現司法問題，柯文哲現在被釘在司法不公的十字架上，而民進黨完全執政8年，司改卻越改越糟，民眾黨要推動真正的司改，促使濫訴檢察官與恐龍法官消失，只有民眾黨茁壯，柯文哲才有後盾。（編輯：張若瑤）1140214