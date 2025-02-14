政院：總預算12項窒礙難行史無前例 盼黃國昌正視

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（中央社記者賴于榛台北14日電）為解總預算案僵局，立法院長韓國瑜將召朝野協商，不過，民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為，過去並無已三讀的總預算還要協商的前例要求釋疑。政院晚間指出，總預算案遭大幅刪減凍結，共造成12項窒礙難行之處，史無前例，盼黃國昌能正視。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，僵局待解，行政院長卓榮泰昨天午間與韓國瑜會面商討後達成共識，要在總預算案送至政院以前，舉行朝野協商以找到妥適解方。韓國瑜則在今天發出協商通知，預計18日下午2時召集朝野協商，但黃國昌質疑，三讀通過的總預算如何協商，且沒有前例讓人困惑，將發函要求釋疑。

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行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，總預算案遭大幅刪減凍結，勢必導致包括行政院、監察院及許多部會施政窒礙難行，感謝韓國瑜將召朝野協商商討總預算案。

李慧芝說，行政、立法兩院正為了總預算案尋求解方，黃國昌卻指稱為三讀總預算協商是史無前例，但今年度總預算案遭到的大幅刪減凍結也是史無前例，尤其昨日主計總處提出立法院就114年總預算案的宣讀內容，有12項窒礙難行之處，都是「豈有前例」，希望黃國昌能正視問題，所有委員也理性直面，才能讓國家能夠持續穩健向前。（編輯：蘇龍麒）1140214