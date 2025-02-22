藍委籲撤換大法官審薦小組 綠：沒必要泛政治化

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（中央社記者賴于榛台北22日電）大法官提名作業啟動，但國民黨立委許宇甄要求應先撤換提名審薦小組，避免審薦小組配合大罷免提出爭議人選。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則說，大法官遴選超越政黨政治，外界無須預設立場與結論，「泛政治化說法沒有必要」。

總統府表示，目前司法院大法官含院長、副院長缺額7人，為維繫國家憲法機關正常運作，賴總統已指示啟動大法官提名作業，歡迎各界踴躍推（自）薦。許宇甄今天質疑大法官提名只是一場「政治過場」，呼籲撤換提名審薦小組，避免小組配合大罷免，故意提出具爭議的人選。

吳思瑤受訪時表示，賴總統是為維繫國家憲法機關正常運作，依法指示啟動大法官提名作業，過程公開透明，希望各界不要預設立場與結論，而是盡量推薦合適人選。

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吳思瑤強調，大法官彰顯司法獨立性，整體而言是超越政黨政治之外，相關人選的推薦應該理性看待，且總統府才剛進入接受推薦程序，部分人士這種泛政治化的說法沒有必要。

根據總統府說法，今年度大法官提名工作，賴總統是敦請去年司法院大法官提名審薦小組委員，包括副總統蕭美琴、司法院前院長賴英照、司法院前副院長謝在全、前大法官林錫堯、全國律師聯合會前理事長陳彥希賡續襄助。（編輯：張均懋）1140222