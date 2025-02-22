總統府啟動大法官提名作業 藍委籲先撤換審薦小組

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（中央社記者王承中台北22日電）總統賴清德指示啟動大法官提名作業，國民黨立委許宇甄今天表示，應先撤換提名審薦小組，不可為配合大罷免，故意提出具爭議的人選，請賴總統認真為國舉才，提名具獨立性且公正嚴明的人選。

賴總統去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。不過，人事案去年12月底遭立法院全數封殺。

總統府21日發布新聞稿指出，目前司法院大法官含院長、副院長缺額7人，為維繫國家憲法機關正常運作，賴總統指示啟動大法官提名作業，即日起至3月3日止，歡迎各界踴躍推（自）薦。

國民黨立委許宇甄質疑，如此短的時間，恐怕賴總統已有自己想要的人選，舉薦只是一場政治過場戲，是要利用大法官審查作業，再次提名「綠友友」大法官，讓立院全數否決，為推動全國大罷免架樓梯、搭舞台。

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許宇甄指出，賴總統去年7月成立大法官提名審薦小組，結果推出來的人選因政治色彩濃厚，以及民進黨團自己砍殺，全數被立法院否決。如果賴總統真想為全民推薦出最好的大法官人選，應先撤換提名審薦小組，才有機會為國舉薦公正、獨立、超然的人才擔任大法官。

司法院大法官提名審薦小組委員包括副總統蕭美琴、司法院前院長賴英照、前副院長謝在全、前大法官林錫堯、全國律師聯合會前理事長陳彥希。（編輯：黃瑞弘）1140222