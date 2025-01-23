總統公布憲訴法修正條文 批示宜聲請憲法法庭裁判

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（中央社記者溫貴香台北23日電）總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德今天核批並公布憲法訴訟法修正條文，認為容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。

總統府上午發布新聞稿表示，立法院於1月13日咨請總統公布憲法訴訟法第4條、第30條及第95條修正條文，總統已在今天公布。

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郭雅慧說明，總統同時也批示，「本案有關憲法法庭作成判決、暫時處分裁定及違憲宣告門檻相關修正規定，容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。」同時，並將上開內容函致五院院長。

郭雅慧補充，立法院在去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法，因行政院考量有窒礙難行，報經總統核可後，於今年1月2日移請立法院覆議。立法院1月10日投票表決維持原決議，1月13日咨請總統公布。（編輯：蘇龍麒）1140123