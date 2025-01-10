憲訴法覆議案闖關失敗 綠不敵藍白人數優勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北10日電）立法院今天記名投票表決行政院針對憲法訴訟法修法所提覆議案，藍白挾人數優勢，有62位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」為51票，因此覆議案遭否決，闖關失敗。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

對此，行政院會今年1月2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議；行政院長卓榮泰認為，相關修法是以立法凌駕司法、癱瘓憲法法庭運作，窒礙難行。

為了憲法訴訟法覆議案，朝野黨團曾2度協商處理時程，但均未達成共識。

國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團今天在立法院會提案，同日召開憲法訴訟法修法覆議案全院委員會，也明定不邀請行政院長列席說明；審查後改開院會進行記名投票表決，今天若未完成將於14日繼續進行。

全院委員會舉行時，國民黨、民眾黨立委表示，這次修法讓憲法訴訟法的程序更為嚴謹，參考西方先進民主國家憲法法庭門檻。民進黨立委則說，這次修法造就有史以來最退步的憲法法庭，藍白怕釋憲就摧毀憲法。

立法院會今天下午開會處理覆議案，藍綠白陣營傾巢而出，目前各黨在國會席次，國民黨加上無黨籍立委陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨有51席、台灣民眾黨有8席。

朝野立委在下午2時40分許開始投票，立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣也進場投票，投票截止時間為下午4時30分。

特別的是，今天分為北區及南區領票處，北區為國民黨團、民眾黨團所屬立委的領票處，南區則是民進黨團立委，藍白立委也將票投入同一個票匭。民進黨團成員約在下午2時50分完成投票，多位國民黨立委圈票完成後將其舉起，拍照留念，全體113席立委在下午3時5分許完成投票。

會議主席江啟臣於下午3時35分宣布投票表決結果，「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」有62票、「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」為51票，無效票0票。

透過 Google News 追蹤中央社

此時，國民黨立法院黨團總召傅崐萁率國民黨團成員，到議場中高喊國會尊嚴、守護民權，民進黨立委吳思瑤與賴惠員則舉反對的牌子並喊反對違憲。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：蘇志宗）1140110

行政院針對憲法訴訟法修法案提出覆議，立法院10日舉行記名投票表決，並於下午3時許開始開票，最終由藍白挾人數優勢，以反對62票、贊成51票，駁回覆議案。圖為開票統計表。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日