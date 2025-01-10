藍白提變更議程 憲法訴訟法覆議案今審查表決

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北10日電）國民黨團、民眾黨團今天在立法院會提案，同日召開憲法訴訟法修法覆議案全院委員會，也明定不邀請行政院長列席說明；審查後改開院會進行表決，今天若未完成將於14日繼續進行。

行政院日前以破壞憲政體制、癱瘓憲法法庭，影響到人民以及行政院解決爭議的救濟管道等理由，直指憲法訴訟法修法造成窒礙難行，提出覆議案，移請立法院決議。立法院程序委員會日前將憲訴法覆議案列入10日院會的報告事項第2、3案。

影片來源：國會頻道

立法院會今天處理報告事項時，待憲訴法覆議案交付全院委員會後，國民黨團、民眾黨團提案將其餘報告事項議程退回程序委員會並提出復議，否決復議後，隨即提請院會處理憲訴法覆議案。

依據提案內容，院會報告事項後改開全院委員會審查，審查時不邀請行政院長卓榮泰列席說明，由國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人、台灣民眾黨黨團推派1人，輪流交叉發言，每人發言5分鐘。

根據提案內容，全院委員會審查完畢後，今天將改開院會進行覆議案記名投票表決，院會將延長至表決完成，如果今天未能完成表決，於14日繼續進行；覆議案表決，領投票時間2小時隨即進行開票，並由各黨團各推派1人擔任投開票監察員。

由於國民黨團、民眾黨團具有人數優勢，提案於表決時順利通過。立法院長韓國瑜宣布，請立委到議場後進行全院委員會簽到，待足法定人數後將召開全院委員會。

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民進黨團總召柯建銘稍早受訪表示，今天藍白要變更議程，改為全院委員會，也拒絕行政院長發言並要當天表決，「我們都配合，越快越好」，今天早上結束也都可以。

民眾黨團總召黃國昌稍早受訪表示，民眾黨團8席立委將以堅定立場否決覆議案。（編輯：蘇龍麒）1140110