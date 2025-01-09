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憲訴法覆議案處理時程協商無共識 將依議事規定處理

2025/1/9 17:22（1/9 18:15 更新）
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立法院長韓國瑜（後左）9日下午在立法院召集朝野黨團協商，討論有關行政院針對立法院三讀通過修正「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條」移請立法院覆議案。中央社記者王騰毅攝 114年1月9日
立法院長韓國瑜（後左）9日下午在立法院召集朝野黨團協商，討論有關行政院針對立法院三讀通過修正「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條」移請立法院覆議案。中央社記者王騰毅攝 114年1月9日
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（中央社記者王揚宇台北9日電）立法院朝野黨團今天再度協商憲法訴訟法覆議案處理時程，朝野除就是否要邀行政院長列席說明意見分歧，表決日期部分，國民黨團希望10日，民進黨團則提14日。會議主席、立法院長韓國瑜散會前說，截至目前無法達成三黨共識，提送院會依議事規定處理。

行政院2日針對立法院日前三讀修正通過憲法訴訟法部分條文提出覆議，立法院於2日下午收到來自行政院的公文，韓國瑜6日主持朝野協商，討論憲法訴訟法覆議案處理時程，但朝野無共識。韓國瑜8日再度發出協商通知，今天召開朝野協商，討論處理時程。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，國民黨團排覆議案，明天就要表決，但此案處理期限最後一天是16日，民進黨團不可能違憲，不管怎樣一定會如期完成，他可以發誓。

民進黨團書記長蔡易餘表示，處理覆議案的程序，包括要開全院委員會，邀請行政院長列席說明、報告，一定要按照程序進行。

國民黨立法院黨團書記長林思銘說，國民黨團認為不用邀請行政院長來立法院報告，這是依照立法院職權行使法第33條規定，且行政院長卓榮泰今天也就覆議案召開記者會，表達得很清楚，加上立法院還要處理114年度總預算案，迫在眉睫，希望明天就處理覆議案。

台灣民眾黨立法院黨團幹事長吳春城指出，民眾黨覺得行政院不該提覆議，既然提出，就照立法院職權行使法相關規定處理，行政院長也不要越俎代庖。

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歷經2個多小時協商，韓國瑜在散會前說，總是希望往好的方向發展，連續2次協商，截至目前無法達成三黨共識，他有點遺憾，因為剛才一度露出曙光，「我們提送院會，依照議事規定處理」。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。（編輯：蘇龍麒）1140109

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立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
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