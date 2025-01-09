卓榮泰：憲訴法修法是憲政史上最大破壞

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北9日電）國民黨立院黨團表態不願邀請行政院長卓榮泰就憲法訴訟法覆議案至立法院報告。卓榮泰今天說，憲訴法修法是政治算計，透過規範人數癱瘓憲法法庭，讓未來有爭議時機關無法行使憲政救濟，將是憲政史上最大的破壞，希望立委能再次審視法案，支持覆議案。

卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝與政務委員林明昕共同出席行政院記者會，說明憲法訴訟法修正覆議案。

卓榮泰致詞時表示，政院針對憲法訴訟法用嚴謹程序呈請總統核可移請立法院覆議，重點不是要造成對立，而是希望立法院針對重大爭議的法律案、窒礙難行的法律案，能夠再次審慎討論。

他說，立法院卻不安排政院報告，這絕非遺憾可以形容，過往2013年會計法修法時曾經未邀請政院到立法院說明，但是當時有朝野高度共識，不可同日而語，因此政院還是有責任明確向國人說清楚，有責任為民眾憲政權益發聲。

卓榮泰說，政院提起覆議，絕非部分立委所說政院越俎代庖、長臂管轄，因為如果是這樣，「那立法院修法限制大法官開會決議人數，難道不是擴權違憲、越界管轄嗎？」

他表示，社會各界都很清楚立委修法透過規範人數癱瘓憲法法庭，目的是為了讓未來有爭議時，沒法透過憲政救濟，這才是修法最大的政治算計，也是台灣憲政體制上最大一次破壞，政院無法接受。

至於政院提出覆議的理由，卓榮泰說，第一，修法規範大法官會議需要9位決議才能通過，但現在只有8位大法官，這將使憲法法庭無法開會，等同癱瘓司法院、憲法法庭、癱瘓民眾基本憲政權益；第二，修法也規範大法官如果人數不足，總統要在2個月內補提名，卻未規範立院應在多久時間審議完畢，這不對稱修法內容，將使機關窒礙難行。

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第三，卓榮泰說，修法要求公布後立即施行，但是以目前大法官人數，新法上路等同憲法法庭等同立即無法運作。

他強調，行政院做為憲政機關，提出覆議是要捍衛憲政體制、維護憲法法庭的正常運作，也要捍衛人民憲政救濟的基本權益，希望立委能夠不分朝野，再度審慎思考討論，審視法案內容，支持行政院的覆議案，站在保障憲法法庭的這一方，而非毀憲、造成錯誤歷史的一方。（編輯：楊凱翔）1140109

影片來源：行政院開麥啦-2