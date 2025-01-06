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立院協商憲法訴訟法覆議案處理時程 朝野尚無共識

2025/1/6 20:38（1/6 20:50 更新）
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立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
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（中央社記者王揚宇台北6日電）立法院朝野黨團今天協商憲法訴訟法覆議案處理時程，關於全院委員會審查時，朝野就是否要邀行政院長列席說明意見分歧，會中也沒有提到何時表決。會議主席、立法院長韓國瑜在散會前說，由於沒有共識，依規定處理。

行政院2日針對立法院日前三讀修正通過憲法訴訟法部分條文提出覆議，立法院於2日下午收到來自行政院的公文，韓國瑜3日發出協商通知，將於6日召開朝野協商討論處理時程。

下午朝野協商時，韓國瑜說，關於覆議案處理部分，依立法院職權行使法相關規定，覆議案要列在院會報告事項，接著要交全院委員會審查，而審查時，得邀請行政院長說明，審查完畢後，由院會進行記名投票表決，另外覆議案在立法院的處理時間，根據中華民國憲法增修條文規定，要在15天內處理完畢。

民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，行政院對於立法院修訂的法律認為有窒礙難行之處而提覆議，這是憲法規定，而行政院長一定要來備詢，一切就依照憲法原則處理，明天送程序委員會處理。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，依照立法院職權行使法規定，是「得」邀請行政院長，而114年度總預算案也迫在眉睫，且過去也有沒有邀行政院長的例子，覆議案由立法院內部自行處理就好，且憲法訴訟法的主管機關是司法院，行政院為何可以幫司法院解釋。

國民黨團主張行政院長不用列席說明，民進黨團持相反立場，民眾黨團幹事長麥玉珍則說行政院長不必到立院列席，並與柯建銘爆發口角，現場吵成一團，最終在沒有共識下散會。（編輯：林興盟）1140106

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