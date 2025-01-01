總統：立院爭議法案可覆議釋憲 人民有創制複決權利

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（中央社記者賴于榛台北1日電）立法院日前三讀通過修正財劃法等3法，政院正尋求救濟手段。總統賴清德今天在新年談話指出，對於立院通過的爭議法案，政院有權提出覆議、憲政機關可聲請釋憲，民眾也能透過選舉、罷免、創制、複決等權利，展現主權在民的真諦。

賴總統今天在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安與副秘書長何志偉、張惇涵等人陪同下，於總統府大禮堂發表新年談話，並於談話後接受媒體提問。

對於立法院日前三讀通過修正財劃法、選罷法、憲訴法3法，行政院、民進黨立院黨團皆擬提出憲法救濟手段。賴總統在談話時指出，台灣能夠走過黑暗專制年代，到今天成為亞洲民主燈塔的光明時刻，是許許多多民主前輩犧牲奉獻、全體國人共同努力的結果。

總統說，民主對台灣的價值，不只是自由的生活方式、社會多元蓬勃發展的動力，更是外交上贏得國際信任的品牌。不論台灣受到任何的威脅和挑戰，民主都是台灣唯一的路，只有繼續走，絕不回頭。

總統指出，國內政黨競爭是民主政治的一環，但是政治紛爭必須在憲政體制內，依循民主的方式解決，才能持續深化民主。

總統表示，行政院有權對立法院所通過的爭議性法案提出覆議，提供立法院重新審視的空間；憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭判決，明確憲政分際，維護憲政秩序，逐步鞏固憲政體制。

總統還提到，民眾也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦。

總統說，新的一年，政府會繼續推動福國利民的政策，但是中央需要足夠的財源來進行各項措施，期待朝野政黨能夠就各自的財劃法修法版本，冷靜再思考，為國家尋求長治久安之道。

媒體提問是否邀集朝野政黨領袖喝「大和解咖啡」，總挺表示，身為總統重要的工作之一是團結朝野、化解分歧，但方式有很多元，他會邀請立法院長韓國瑜在率團訪美啟程前到總統府喝咖啡，一起聊聊國家的大事，關心未來國家發展，也希望能一起合作。

立法院通過修正財劃法、選罷法、憲訴法後，賴總統透過臉書聲明指出，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。針對媒體今天詢問何謂「更大的民主」，總統解釋，更大的民主有2個面向，第一，就是一定要守護民主憲政體制；另外，民主，就是人民作主，人民才是國家主人，人民對立法院通過的法案，有選舉、 罷免、創制、複決，展現當家作主的精神，這就是所謂更大民主力量。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140101