誘台人辦中國身分證 總統：免錢最貴自由不能折現

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（中央社記者游凱翔台北1日電）網紅揭台灣有逾10萬人取得中國身分證。總統賴清德今天說，台灣俗語「免錢的最貴」這句話是很有道理的，千萬勿因一時利益走入歧途，因為民主無價、自由不能折現，他會請政府做好宣傳，避免民眾走錯路。

賴總統今天發表上任後首次新年談話。媒體詢問，網紅八炯和陳柏源自製中國統戰紀錄片，影片內容稱台灣已有逾10萬人取得中國身分證。

賴總統回應，台灣有句俗語「免錢的最貴」，這句話是很有道理的。因此，也不妨先看看國際上的民主國家對中國留學生、產業投資甚至移民都採嚴格管控，在此情況下，看到中國民眾想方設法偷渡到民主國家追求民主自由、重視人權的生活，因此若有任何人想前進中國領身分證，「怎麼看都不值得，也不是很好的主意」。

總統強調，千萬不要為了一時的利益走入歧途，因為民主無價、自由不能折現，如果今天走錯一步路，未來付出的代價會更大、讓自己陷入更大風險。他也會請政府相關單位做好宣傳說明工作，讓民眾了解嚴重性、避免走錯路。

賴總統重申，歡迎跟中國進行對等尊嚴、健康有序的交流，而中國也可以很大方、正大光明跟台灣交流合作，採取這些方法無助兩岸交流合作，以及取得台灣民眾信任。（編輯：林克倫）1140101