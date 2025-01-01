加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／大安森林公園播映「愛情萬歲」 楊貴媚蔡明亮伴影迷邊哭邊跨年
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 政治

誘台人辦中國身分證 總統：免錢最貴自由不能折現

2025/1/1 10:06（1/1 10:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統賴清德發表新年談話。（總統府提供）
總統賴清德發表新年談話。（總統府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北1日電）網紅揭台灣有逾10萬人取得中國身分證。總統賴清德今天說，台灣俗語「免錢的最貴」這句話是很有道理的，千萬勿因一時利益走入歧途，因為民主無價、自由不能折現，他會請政府做好宣傳，避免民眾走錯路。

賴總統今天發表上任後首次新年談話。媒體詢問，網紅八炯和陳柏源自製中國統戰紀錄片，影片內容稱台灣已有逾10萬人取得中國身分證。

賴總統回應，台灣有句俗語「免錢的最貴」，這句話是很有道理的。因此，也不妨先看看國際上的民主國家對中國留學生、產業投資甚至移民都採嚴格管控，在此情況下，看到中國民眾想方設法偷渡到民主國家追求民主自由、重視人權的生活，因此若有任何人想前進中國領身分證，「怎麼看都不值得，也不是很好的主意」。

總統強調，千萬不要為了一時的利益走入歧途，因為民主無價、自由不能折現，如果今天走錯一步路，未來付出的代價會更大、讓自己陷入更大風險。他也會請政府相關單位做好宣傳說明工作，讓民眾了解嚴重性、避免走錯路。

賴總統重申，歡迎跟中國進行對等尊嚴、健康有序的交流，而中國也可以很大方、正大光明跟台灣交流合作，採取這些方法無助兩岸交流合作，以及取得台灣民眾信任。（編輯：林克倫）1140101

賴清德
韓國瑜率團訪美前 總統邀喝咖啡化解朝野分歧新年談話 賴總統：為福國利民盼朝野冷靜思考財劃法修法
陳柏源
八炯、陳柏源紀錄片稱逾10萬台灣人領中國身分證 陸委會：嚴格查處網紅八炯拍統戰紀錄片 揭台灣青年赴中創業陷阱[影]
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
韓國瑜率團訪美前 總統邀喝咖啡化解朝野分歧
113
更多編輯台推薦新聞：