新年談話 賴總統：為福國利民盼朝野冷靜思考財劃法修法

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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北1日電）總統賴清德今天發表新年談話時說，政府施政3項目標包含堅定走民主道路、持續厚植國力、推動均衡台灣。他呼籲，為推動福國利民政策，盼朝野能冷靜思考財劃法修法版本。

賴總統今天在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等人陪同下，於總統府大禮堂發表新年談話，並於談話後接受媒體提問。

對於未來施政，賴總統提示3個面向，第一，台灣要堅定地走在民主的道路上。總統說，民主對台灣的價值，不只是自由的生活方式、社會多元蓬勃發展的動力，更是外交上贏得國際信任的品牌，「不論台灣受到任何的威脅和挑戰，民主，都是台灣唯一的路，只有繼續走，絕不回頭」。

他表示，國內政黨競爭是民主政治的一環，但是政治紛爭必須在憲政體制內，依循民主的方式解決，才能持續深化民主，立法院所通過的爭議性法案，行政院有權提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭判決，明確憲政分際，維護憲政秩序，逐步鞏固憲政體制。

賴總統說，民眾也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦。

他說，變動的國際局勢對全球民主國家都充滿嚴峻挑戰，而台海的和平穩定，是世界安全與繁榮的必要元素，台灣必須居安思危，繼續提高國防預算，強化國防力量，也要凝聚每一分力量，提升全社會防衛韌性，建構能夠因應大型災害、嚇阻威脅侵犯的能力，並加強反資訊戰、反認知戰的社會溝通，全民拒絕威脅利誘，共同防止境外勢力的惡意滲透。

他強調，對內，台灣要以民主鞏固民主，對外，則更要以民主和世界交朋友，確保安全和平，「因為台灣愈安全，世界就愈安全；台灣愈強韌，世界民主防線就愈穩固」，全球民主陣營更應該攜手合作，撐起「民主保護傘」，共同解決俄烏戰爭、以哈衝突，共同維護台海穩定和印太安全，達到世界和平的目標。

第二，賴總統說，台灣要持續厚植國力，強化台灣經濟韌性，也深化全球民主供應鏈的韌性。他提到，台股去年表現亮眼，全年經濟成長率預期可達到4.23%，位居亞洲四小龍之首，且國內投資暢旺突破新台幣5兆元大關，通膨率也逐步回穩，外銷訂單與出口比前年同期都有成長。

他表示，也有調查顯示，2024年企業平均調薪的幅度高於2023年，更有超過9成的企業，計畫在今年調薪，將創下8年來新高，可見景氣持續復甦，經濟穩健成長。

賴總統說，除了發展高科技產業，中小微型企業更是台灣的經濟命脈，行政院將協助傳統產業和中小微型企業落實數位、淨零雙軸轉型，以及發展通路，台灣也會持續提升經濟韌性，除分散市場、降低對單一市場的依賴，也會協助產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

他也強調，台灣要發揮半導體與AI產業的優勢，鏈結民主國家一起深化民主供應鏈的韌性，也要透過國際合作，不論是在無人機、低軌道衛星、機器人、軍工、安控，或是生技醫藥、綠能科技、新農業、循環經濟等產業，都要掌握前瞻技術，讓台灣持續引領全球民主供應鏈的進步，也確保全球民主供應鏈的安全與穩定。

第三，賴總統說，政府要持續均衡台灣，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實。他表示，新的一年，政府會繼續推動福國利民的政策，但是中央需要足夠的財源來進行各項措施，因此期待朝野政黨冷靜思考財劃法修法版本，為國家尋求長治久安之道。

他也提到，今天起，基本工資連續第9年調升、軍公教人員連續2年調薪、提供加薪減稅優惠帶動企業加薪、擴大租金補貼戶數、擴大發放文化幣、推動青年百億海外圓夢基金計畫，「運動部」也預計在今年成立。

台灣今年將邁入超高齡社會，賴總統說，政府將推動「長照3.0」，提供長輩更完善的照顧，並會擴大癌症篩檢的對象和服務，繼續打造健康台灣。

他提到，台灣今年也正式實施碳費制度，落實2050淨零排放目標，同時邁向「均衡台灣」，繼續擴大投資公共建設、發展地方的特色產業，來縮小城鄉與貧富差距。

他也回顧，2024年台灣面對挑戰，也充滿榮耀。經歷了震災和風災，挺住了威權主義持續不斷的挑戰，同時拿下「世界12強棒球賽」的冠軍、在巴黎奧運奪得羽球男雙金牌、拳擊金牌、國際國中科學奧林匹亞競賽代表隊全數奪金，以及楊双子著作、金翎英譯的「台灣漫遊錄」獲得了美國國家圖書獎。

賴總統說，台灣英雄，不分年齡、不分領域，在許多國際賽事，都抱回大獎、締造新紀錄，都用傑出的表現詮釋台灣，讓世界看見台灣的精神與文化，也讓全體國人都感到驕傲，而新的一年，台灣要繼續讓更多台灣的故事，成為世界的故事，台灣的成功，成為全球進步的動力。（編輯：翟思嘉）1140101