主計總處上修全年經濟成長率至4.27% 估重回四小龍之首

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（中央社記者蘇思云台北29日電）主計總處今天發布最新經濟預測，由於第3季出口表現比預期好，加上投資動能亮眼，上修今年全年經濟成長率到4.27%。主計總處表示，以目前公開預測數值來看，台灣今年經濟成長率預測數4.27%，有機會重回亞洲四小龍之首。

主計總處今天預測2024年經濟成長率為4.27%，較8月預測數上修0.37個百分點，主要原因是出口跟投資表現比預期都好，今年經濟成長率有望創下3年來新高，明年經濟成長率預測值也達3.29%。

行政院主計總處副主計長蔡鴻坤表示，今年經濟成長率預測為4.27%，超過全球平均值，不過部分確實也有去年基期較低的因素。台灣出口恢復成長，雖然產業分布很不平均，人工智慧（AI）有關的產業表現很好，但傳統產業仍受到全球產能過剩影響，不過好在有AI產業支撐。

蔡鴻坤指出，由於AI應用與資通產品需求持續暢旺，衍生許多算力需求，這塊又是台灣產業強項，以數據來看，第3季出口相關預測被低估不少，預測全年出口達到4745億美元，年增9.72%。

民間投資方面，主計總處指出，半導體廠商為因應AI商機，積極擴充先進製程及高階封測產能，並持續投入研發，支撐投資力道，不過，近期房市前景不確定性升高，有抑制部分動能。全年來看民間投資成長4.74%，上修0.84個百分點，明年繼續成長達5.57%。

主計總處這次也預測全年民間消費成長2.72%，下修0.06個百分點。蔡鴻坤表示，台灣陸續調升基本工資、公教人員也有調薪，股市上漲下，都有助於民間消費，不過，因為人口總數不再成長，民間消費成長動能也會有所侷限。

至於物價部分，主計總處表示，今年下半年接連颱風豪雨推升蔬果價格，加上外食費、房租及醫療費用等服務類價格漲勢延續，預測今年全年消費者物價指數（CPI）上漲2.18%，上修0.01個百分點。

展望明年，主計總處表示，雖然服務類物價仍具上漲壓力，不過基數已高，加上蔬果價格可望逐漸回穩，以及國際農工原料及油價走跌，整體CPI漲幅將續呈放緩，預測明年全年CPI上漲1.93%。

媒體關注台灣今年經濟成長率破4%，是否有機會居亞洲四小龍之首，主計總處官員說明，今年前3季來看，台灣經濟成長率確實比香港、新加坡、韓國好很多。全年如果以目前官方預測數來看，新加坡今年經濟成長率為3.5%、香港為2.5%、韓國為2.4%，台灣全年預測數4.27%有機會重回四小龍之首。

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至於美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後放話對各國課稅，媒體關切對台灣後續經濟成長率的影響，蔡鴻坤表示，目前採用牛津經濟研究院的假設，也就是川普上任後到實際關稅政策實施還需要一段時間，預計2026年相關影響才會顯現。

蔡鴻坤分析，台灣對美國出口中有7成屬於資通訊產品與電子零組件，跟其他國家以消費品為主的組成很不同，川普關稅政策後續要看對每個國家的影響程度，「重點是相對值、不是絕對值」，好壞影響都有，後續將密切關注。（編輯：楊凱翔）1131129